原标题：韩正兼职数量渐增：再兼全国绿化委员会主任
韩正 新华网 资料图
7月19日，中国政府网发布了《国务院办公厅关于调整全国绿化委员会组成人员的通知 国办发〔2018〕58号》。调整后的名单显示，全国绿化委员会主任由中共中央政治局常委、国务院副总理韩正兼任。
据澎湃新闻此前报道，韩正先后以推动长江经济带发展领导小组组长、推进“一带一路”建设工作领导小组组长、京津冀协同发展领导小组组长身份公开亮相。
此外，他目前还兼任第四次全国经济普查领导小组组长、国务院食品安全委员会主任、推进海南全面深化改革开放领导小组组长、京津冀及周边地区大气污染防治领导小组组长等职务。
公开资料显示，全国绿化委员会办公室设在国家林业和草原局，承担全国绿化委员会日常工作，办公室主任由自然资源部党组成员、国家林业和草原局局长张建龙兼任，他还兼任着全国绿化委员会副主任。
除张建龙外，全国绿化委员会副主任还包括：国务院副秘书长丁学东、中央军委后勤保障部副部长钱毅平、发展改革委副主任张勇、财政部副部长程丽华、住房城乡建设部副部长倪虹以及北京市副市长卢彦。
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