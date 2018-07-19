西安重庆发布今夏首个高温红色预警 最高40℃以上

原标题：西安、重庆两地发布今夏首个高温红色预警

中新社北京7月19日电 西安与重庆19日均发布今年首个高温红色预警，两地气象部门都预计部分地区将会出现40℃以上的高温。

西安方面预计西安当地本轮高温将持续到23日左右。重庆方面指出，未来一周重庆仍“高烧”难退，40℃以上高温仍将出现。

中新社记者19日中午的西安街头看到，市民戴着遮阳帽和墨镜，手撑遮阳伞，将自己包裹严实，步履匆匆。

“今天我才明白，什么晒车晒房晒幸福，那都不是本事，有本事出去晒太阳。”“今天我才懂得，打败你的不是天真，是天真热。”“有没有冷宫，把我打入冷宫吧。”高温天气亦成为西安当地民众调侃的话题。

开启了“昼烤夜焖”模式的西安让许多民众选择宅在家中或到地铁、人防纳凉中心等地“避暑”。西安气象部门称，高温持续和增强将可能导致部分地区电力供应紧张，建议相关部门做好电力调度和供应工作，保障生活生产用电，同时注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾。

在重庆，20岁的新疆小伙孙犁向中新社记者“抱怨”重庆的高温：“我觉得重庆比吐鲁番还热。我身上的衣服从早上出来就没干过，一直都在流汗。这个季节来旅游，我对重庆也算‘真爱’了。”

重庆被称为“中国四大火炉”之一。虽然连续多日高温，但重庆当地民众早已“见怪不怪”。“重庆人热惯了，每年都差不多。”在重庆市中心解放碑旁经营便利店的陈翠燕告诉中新社记者，“现在外地游客来得多，每天冰水也卖得快。每个人都要问重庆夏天是不是一直这么热。对他们来说，短时间可能有点难适应。”

截至当日13时，中央气象台监测数据显示，全国气温排名前十的地区，重庆占据七席。其中，前三名均被重庆所辖区县包揽，重庆巫溪县以39.8℃位列第一。（完）

责任编辑：张义凌