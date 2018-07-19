江苏省管领导干部任前公示:储永宏拟任正厅职干部

原标题：江苏省管领导干部任职前公示，涉及南京无锡苏州扬州等35人

为进一步扩大干部选拔任用工作民主，广泛听取社会各界意见，提高选人用人公信度，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，经省委研究决定，对下列同志进行任职前公示。

1、储永宏，现任南京市副市长。男，1966年1月生，汉族，江苏东台人，中央党校研究生学历，1986年4月加入中国共产党，1986年8月参加工作。拟任省级机关正厅职干部。

2、陈荣桂，现任省委巡视组副组长、副厅级巡视专员。男，1960年7月生，汉族，江苏泰兴人，大学学历，学士学位，1983年1月加入中国共产党，1984年7月参加工作。拟任省委巡视组组长。

3、束慧敏，现任省委办公厅副主任。女，1963年6月生，汉族，江苏镇江人，中央党校研究生学历，1988年8月加入中国共产党，1980年12月参加工作。拟任省级机关副厅职干部。

4、郝日升，现任省人大常委会教育科学文化卫生委员会委员（副厅级）。男，1959年11月生，汉族，江苏建湖人，中央党校研究生学历，1982年12月加入中国共产党，1983年7月参加工作。拟提名为省人大常委会教育科学文化卫生委员会副主任人选。

5、朱绍云，现任省政协办公厅人事处处长。女，1970年1月生，汉族，山东昌邑人，大学学历，学士学位，1999年6月加入中国共产党，1992年7月参加工作。拟任省级机关副厅职干部，试用期一年。

6、卢刚，现任省委组织部公务员管理处处长。男，1970年4月生，汉族，江苏射阳人，大学学历，学士学位，1993年4月加入中国共产党，1993年7月参加工作。拟任省级机关副厅职干部，试用期一年。

7、葛莱，现任省精神文明建设指导委员会办公室副主任。男，1968年1月生，汉族，江苏盱眙人，在职研究生学历，博士学位，1997年5月加入中国共产党，1992年8月参加工作。拟任省级机关副厅职干部。

8、杨力群，现任省委对外宣传办公室副主任。男，1969年6月生，汉族，江苏滨海人，中央党校研究生学历，学士学位，1996年9月加入中国共产党，1990年8月参加工作。拟任省级机关副厅职干部。

9、孙步乾，现任省委老干部局综合处处长。男，1970年7月生，汉族，江苏射阳人，研究生学历，硕士学位，1994年6月加入中国共产党，1997年6月参加工作。拟任省级机关副厅职干部，试用期一年。

10、王慧廷，现任省地方海事局局长。男，1972年6月生，汉族，江苏邳州人，省委党校研究生学历，1992年6月加入中国共产党，1992年8月参加工作。拟任省级机关副厅职干部。

11、王国中，现任省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记、董事。男，1962年9月生，汉族，江苏无锡人，在职研究生学历，1984年12月加入中国共产党，1980年12月参加工作。拟任省委管理领导班子企业党委书记、董事长。

12、瞿为民，现任南京市浦口区委书记（正厅级）。男，1966年2月生，汉族，江苏南通人，研究生学历，博士学位，1985年10月加入中国共产党，1989年7月参加工作。拟任省委管理领导班子企业党委书记、董事长。

13、盛蕾，现任苏州市委常委、宣传部部长。女，1972年11月生，汉族，江苏苏州人，大学学历，学士学位，1994年5月加入中国共产党，1994年8月参加工作。拟任省委管理领导班子企业党委书记、董事长。

14、华静，现任南京市副市长。女，1963年11月生，汉族，江苏扬州人，在职研究生学历，硕士学位，1989年1月加入中国共产党，1985年7月参加工作。拟任南京市委常委。

15、徐曙海，现任南京市玄武区委书记。男，1968年7月生，汉族，江苏沭阳人，在职研究生学历，博士学位，1993年7月加入中国共产党，1990年6月参加工作。拟任南京市委常委。

16、霍慧萍，现任南京市高淳区委书记。女，1966年3月生，汉族，江苏高邮人，在职研究生学历，硕士学位，1990年3月加入中国共产党，1985年9月参加工作。拟推荐为南京市副市长人选。

17、徐美健，现任苏州市副市长，虎丘区委书记、苏州高新技术产业开发区党工委书记。男，1963年4月生，汉族，江苏苏州人，省委党校研究生学历，1997年4月加入中国共产党，1983年7月参加工作。拟任设区市委常委。

18、金洁，现任苏州市副市长。女，1968年5月生，汉族，江苏苏州人，大学学历，硕士学位，1997年9月加入中国共产党，1990年8月参加工作。拟任设区市委常委。

19、杨知评，现任苏州市政府党组成员、秘书长（副厅级）。男，1964年10月生，汉族，江苏苏州人，研究生学历，博士学位，高级工程师，1984年10月加入中国共产党，1989年4月参加工作。拟推荐为设区市副市长人选。

20、丁立新，现任苏州工业园区党工委委员、管委会副主任，苏州独墅湖科教创新区党工委书记。男，1967年1月生，汉族，江苏宜兴人，研究生学历，硕士学位，1986年6月加入中国共产党，1988年8月参加工作。拟任国家级开发园区管委会主任。

21、秦咏薪，现任无锡市梁溪区委副书记、区长。男，1967年9月生，汉族，江苏太仓人，大学学历，硕士学位，1991年6月加入中国共产党，1992年8月参加工作。拟任县（市、区）委书记。

22、孙晓南，现任镇江市副市长。男，1962年10月生，汉族，江苏镇江人，省委党校研究生学历，1985年8月加入中国共产党，1981年7月参加工作。拟任设区市委常委。

23、许文，现任句容市委书记。男，1968年7月生，汉族，江苏扬中人，大学学历，学士学位，1994年6月加入中国共产党，1990年8月参加工作。拟推荐为设区市副市长人选。

24、张长金，现任扬州市副市长、广陵区委书记。女，1967年3月生，汉族，江苏仪征人，大学学历，学士学位，1996年3月加入中国共产党，1989年8月参加工作。拟任设区市委常委。

25、孙群，现任泰州市工商局局长、党组书记。男，1971年8月生，汉族，江苏泰兴人，省委党校研究生学历，硕士学位，1994年12月加入中国共产党，1995年8月参加工作。拟推荐为县（市、区）长人选。

26、方针，现任泰州医药高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任，泰州经济开发区党工委书记、管委会主任，滨江工业园区党工委书记。男，1969年6月生，汉族，江苏泰州人，省委党校研究生学历，1995年3月加入中国共产党，1987年8月参加工作。拟推荐为县（市、区）长人选。

27、沈红星，现任南通市港闸区委书记。男，1964年2月生，汉族，江苏启东人，省委党校研究生学历，1985年4月加入中国共产党，1985年7月参加工作。拟任国家级经济技术开发区管委会主任。

28、曹金海，现任南通市港闸区委副书记、区长，区政协主席。男，1966年2月生，汉族，江苏如东人，省委党校研究生学历，学士学位，副主任医师，1995年12月加入中国共产党，1990年8月参加工作。拟任县（市、区）委书记。

29、陈红红，现任盐城市委常委、常务副市长。女，1970年6月生，汉族，江苏东台人，在职研究生学历，硕士学位，1990年9月加入中国共产党，1989年7月参加工作。拟任设区市委副书记。

30、崔浩，现任盐城市副市长。男，1963年3月生，汉族，江苏射阳人，省委党校研究生学历，1988年5月加入中国共产党，1980年10月参加工作。拟任设区市委常委。

31、戚寿余，现任淮安市委常委、常务副市长。男，1962年8月生，汉族，江苏淮安人，省委党校研究生学历，1984年9月加入中国共产党，1981年7月参加工作。拟任设区市委副书记。

32、徐大勇，现任徐州市委常委、组织部部长、统战部部长。男，1971年7月生，汉族，江苏涟水人，研究生学历，硕士学位，1993年6月加入中国共产党，1995年4月参加工作。拟任设区市委副书记。

33、吴卫东，现任沛县县委副书记、县长。男，1969年12月生，汉族，江苏如皋人，省委党校研究生学历，学士学位，1996年9月加入中国共产党，1993年8月参加工作。拟任县（市、区）委书记。

34、任瑜，现任连云港市商务局局长、党委书记。男，1975年4月生，汉族，江苏无锡人，在职大学学历，硕士学位，1994年11月加入中国共产党，1995年8月参加工作。拟推荐为县（市、区）长人选。

35、季培东，现任省委组织部干部三处处长。男，1966年3月生，汉族，江苏东台人，大学学历，学士学位，1985年10月加入中国共产党，1988年8月参加工作。拟任设区市委常委。

公示时间为：2018年7月20日至7月26日。对公示对象有何反映，请于公示期间与省委组织部联系。联系电话：025—12380—1、83392798（省级机关）、83395351（市县）、83393371（企业）、83392561（传真），联系地址：南京市北京西路70号江苏省委组织部（邮编：210013）。

中共江苏省委组织部

2018年7月19日

来源：扬州发布

责任编辑：张玉