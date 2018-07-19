甘肃临夏州遭受暴洪灾害 已确认12人死亡4人失踪

原标题：甘肃临夏州遭受暴洪灾害 12人死亡

新华社兰州7月19日电（记者姜伟超）18日21时，甘肃省临夏回族自治州突发多年未遇强降水天气，几小时内最大降水量达到100多毫米。截至19日15时，已确认12人死亡、4人失踪、39人受伤住院，当地政府已启动山洪灾害应对三级应急响应，紧急搜救失踪人员、抢修受损基础设施，全力抢险救灾。

临夏州受灾最重的东乡族自治县此次灾害中共转移安置群众555户、2444人，大面积农田和公共基础设施被冲毁。暴雨造成广河县8个乡镇92个村农房、道路、河道护岸等基础设施严重受损，受灾群众337户、1875人；农作物受灾面积达11.33公顷。

灾害发生后，甘肃省和临夏州成立防汛应急抢险工作领导小组，组织武警、消防等部门展开搜救及人员安置工作。目前，受灾人员已得到妥善安置，临夏州及受灾县相关部门正紧急抢修损毁道路、桥梁、供电等基础设施。扶贫部门进入受灾村庄，对因灾返贫户进行全面统计评估。

据气象部门介绍，接下来的几天内，临夏州仍有降水。临夏州政府已启动山洪灾害应对三级应急响应，并适时调整应急处置工作方案，强化值守，提前做好准备。

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