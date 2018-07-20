原标题：桑拿天覆盖近五分之一国土 台风“安比”将登陆

中新网北京7月20日电 连日来，高温天气持续在全国大范围地区盘踞，中央气象台已连续多日拉响高温预警，据统计，截至19日，中东部出现“桑拿天”的区域已约180万平方公里，而这样的闷热天气或将被即将登陆台风“安达”逐渐吹散。

7月19日，重庆市民在水上公园消暑，当日，重庆市气象局发布“高温红色预警”信号。杨孝勇 摄

桑拿天覆盖近五分之一国土

当前，40天的“加长版”三伏天已经上线，全国大范围高温天气让不网友调侃“出门五分钟，流汗两小时”。

根据中央气象台19日18时发布的天气公报，19日白天，持续多日的大范围高温天气让河北南部、黄淮、江淮、江南及湖北、四川盆地中东部、陕西关中等地出现35~37℃高温天气，重庆等地部分地区38~40℃。

据监测，在19日14时，全国35℃以上的高温面积约166万平方公里，而37℃以上的高温面积约19.6万平方公里。

值得一提的是，此次大面积的高温天气有一个突出特点就是“桑拿天”。

按照中国天气网的报道，当日最高气温≥32℃，且日均相对湿度≥80%时，就称为“桑拿天”，截至19日，中东部出现“桑拿天”区域面积已达到约180万平方公里，将近国土面积的五分之一。

7月17日，河南郑州热浪滚滚，高温下工作的环卫工人。中新社记者 王中举 摄

这次高温天气成因如何？

此次大范围的高温天气，从本月13日发展开来，按照中央气象台首席预报员孙军此前的介绍，本次高温范围大、持续时间长、强度强，这将是今年以来范围最广、强度最强的一次高温过程。

对于高温的成因，孙军解释，本次高温过程主要受副热带高压持续偏强、位置偏北影响。

孙军分析，副高控制下的地区以高温晴热天气为主，常年梅雨结束之后，副高主要控制长江中下游地区，带来伏旱。今年副高庞大的势力范围深入内陆，持续控制长江中下游以北至黄淮、华北、甚至东北南部，带来大范围、长时间的高温天气。

中央气象台首席预报员马学款分析，7月份，随着副热带高压“北抬”，江南、江淮等被副高控制，气温升高，再加上前段时间出现持续降雨天气，水汽蒸发作用明显，就像是“烧开水”一样，闷热感十足。

根据中央气象台19日18时发布的高温黄色预警，预计20日白天，陕西南部、华北南部和东部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南北部、四川东部、贵州东部、重庆、新疆南疆盆地等地最高气温35~36℃。

其中，陕西南部、山东西部、河南北部、安徽南部、湖北东南部、湖南东北部、江西北部、四川东部、重庆、新疆南疆盆地等地的部分地区最高气温37~39℃，局地可达40℃。

图片来源：中央气象台

台风又来！“安比”本周末将登陆

在连续经历“玛莉亚”、“山神”之后，又有一个台风正在朝东南沿海奔来。

中央气象台在19日18时发布台风蓝色预警，今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心，在19日下午5点钟位于浙江省象山县东南方向大约1360公里。

预计，“安比”在21日早晨进入东海东南部，并将于21日夜间到22日凌晨在浙江沿海登陆（强热带风暴级或台风级，登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

受台风影响，21日夜间至23日，浙江中北部和东部、上海、江苏、安徽东部和北部、山东中南部等地将先后有大到暴雨，浙江北部、上海、江苏中西部、安徽东南部、山东南部等地部分地区有大暴雨、局地特大暴雨。

气象专家提醒，台风“安比”将登陆浙江并给华东地区带来强风雨天气，影响范围广，累计雨量大，公众需做好防御台风的准备，受台风影响，中东部高温将逐渐减弱消退。（完）

责任编辑：张玉