原标题：教育部：去年高等教育在学规模达3779万人

教育部昨天（19日）公布的2017年全国教育事业发展统计公报显示，2017年全国各类高等教育在学总规模达到3779万人，高等教育毛入学率达到45.7%。再来了解一组其他数据。

幼儿园增1.51万所 民办教育有发展

公报显示，全国共有本科院校1243所，比上年增加6所；高职（专科）院校1388所，比上年增加29所。研究生培养机构815个。

据统计，2017年全国共有幼儿园25.50万所，比上年增加1.51万所。学前教育入园儿童1937.95万人，比上年增加15.87万人，学前教育毛入园率达到79.6%，比上年提高2.2个百分点。

义务教育阶段学校21.89万所，招生3313.78万人，在校生1.45亿人。

全国高中阶段教育共有学校2.46万所，比上年减少93所；在校学生3970.99万人，比上年增加0.93万人。

特殊教育方面，全国共有特殊教育学校2107所，比上年增加27所；特殊教育学校共有专任教师5.60万人，比上年增加0.28万人。此外，民办教育2017年也取得进一步发展。各类民办教育在校生达5120.47万人，比上年增加295.10万人。

责任编辑：刘光博