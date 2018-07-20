柯文哲要选台湾地区领导人？蔡英文被指麻烦大了

原标题：柯文哲要竞选台湾地区领导人？吴子嘉：蔡英文麻烦大了

中国台湾网7月20日讯 据台湾《中时电子报》报道，岛内年底县市长选战开打，台北市长柯文哲日前赴市议会施政报告时，遭蓝营市议员戴锡钦问到市长连任后是否会做好做满。柯文哲的回应却耐人寻味，仅说“尽量做满”，最后还加了一句“世事难料”。对于柯的回应，绿媒《美丽岛电子报》董事长吴子嘉表示，柯的回答所显现的是他参选2020机率越来越大，台湾地区领导人蔡英文麻烦大了。

吴子嘉于政论节目《年代向钱看》中表示，以前柯妈妈说，如果对我们好我们不会对不起蔡英文之类的话语，也就是如果台北选战民进党礼让柯文哲的话，柯可能不会选2020，当时柯妈妈是有很明确的态度。但是，柯文哲于17日在市议会第一次表态“世事难预料”，这就表示柯不排除参选2020的可能性。

美丽岛民调显示，现在蔡英文的民调维持在30%左右，是吊车尾的状态，而柯文哲有50%的支持率。2020竞选组合可能有两组至三组，也就是蓝绿搭配白色的竞选组合是很有可能出现的。而蓝营推派朱立伦的机率较高，朱的民调约40%左右。

吴子嘉表示，蔡英文民调至今维持在低档的30%，始终无法拉抬上去，这是蔡英文最大的问题。而柯文哲维持在高档50%左右，这趋势已维持大约一年的时间，也就是说，如果2020选举一直维持这种三强鼎立的态势，将对蔡英文选情非常不利。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申