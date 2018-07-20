原标题：美想用“击沉演习”恐吓中国？专家：均可有效拦截

[环球网军事7月20日报道 环球时报特约记者 张亦驰]美国主导的“环太平洋”多国联合军演12日进入最高潮。在当天的演习中，美国拉拢其在亚太的核心盟友，导弹和鱼雷轮番上阵，将一艘排水量超过5000吨的靶舰击沉。演习详情近日披露后，美国媒体将它与中国联系到一起，认为是专门“打给中国看”。

导弹鱼雷齐上阵

据美国“任务与目标”（Task & Purpose）网站18日报道，澳大利亚、日本和美国共同参加了12日的“击沉演习”。充当靶舰的是美国海军退役登陆舰“拉辛”号，它长约160米，排水量超过5000吨，算得上是皮粗肉厚的目标。尤其让外界关注的是，对这类大型军舰的实弹射击机会非常难得，可以检验各种打击武器的真实毁伤效果，因此向来只有美国最核心盟友才有机会分享。在这次演习中，日本陆上自卫队首次从夏威夷太平洋导弹靶场发射12式岸对舰导弹，美国陆军发射“海军打击导弹”（右图），并用“高机动火炮系统”（简称HIMARS“海玛斯”）发射多枚导弹。美国太平洋陆军司令罗伯特·布朗说，这是“历史上第一次”日本导弹通过美国火控系统瞄准舰艇，“非常独特”。

报道详细描述了这次“击沉演习”的全过程。首先是日本出动P-3C海上巡逻机在现场获取目标，受恶劣的天气影响，美军也派出“灰鹰”无人机与“阿帕奇”直升机共同完成追踪目标的任务。“阿帕奇”将无人机获取的目标信息转发给地面上的陆军人员，这些人又将细节传递给日本和美国的导弹操作人员。

日本陆上自卫队首先向“拉辛”号发射4枚12式导弹，全部命中目标。与之同步发射的是美国“海玛斯”导弹。美国陆军还发射了“海军打击导弹”，这可能是美国陆军首次使用该导弹。同样是首次获准参加演习的澳大利亚空军用P-8A海上巡逻机向“拉辛”号发射一枚“鱼叉”反舰导弹。最后，美国海军“奥林匹亚”号攻击型核潜艇发射Mk48鱼雷和“鱼叉”导弹。“鱼雷对舰艇的巨大破坏力，意味着它们通常在击沉演习中最后使用”。不过“拉辛”号仍在水面上坚持了一个小时，于7月12日晚上8时左右沉入海底。

打给中国看？

尽管这并非“环太平洋”军演第一次举行“击沉演习”，但诸多媒体均认为今年这次演习“针对中国”。美国“商业内幕”网站称，美国及盟国在太平洋演练击沉战舰，是“与中国作战的一次预演”。该报道称，“击沉演习”对“环太平洋”军演来说并不陌生，但最新演习是“在该地区与中国关系日益紧张的情况下进行的，此次演习的几个‘首次’强调了美国及盟国准备如何迎接太平洋新的威胁。”

“今日俄罗斯”网站也用“当中国观察‘环太平洋’军演时，美国及盟国击沉‘拉辛’号”为题报道称，当美澳日导弹轮番上阵时，中国“东调”级情报收集船正从远处观察这次演习，美国的安排可谓“用心良苦”。

“任务与目标”网站说得更直白，“击沉演习”是“向中国发出清晰信号”。报道称，随着海洋和沿海地区的竞争变得更加激烈，美国和盟国部队更重视岸基导弹。文章援引前美国太平洋司令部司令哈里·哈里斯在2016年的话说，“像中国、伊朗和俄罗斯这样的国家正在通过更先进的反舰导弹，挑战我们从海上向岸上投送力量的能力。”报道称，这次演习最大特点之一就是美国陆军与日本陆上自卫队罕见地参加了对军舰的打击行动。“当反舰导弹使得海军舰艇在有争议海域中行动变得困难时，机动式岸基远程导弹被视为另一种选择，可以与海空军一起瞄准敌舰”。报道称，岸基导弹可以重新装填，它们的机动性使其更难以被探测和摧毁。这种力量“就像一艘永不沉没的航空母舰”。

中国不惧美日反舰导弹

在接受美国媒体采访时，美国印度洋-太平洋司令部司令戴维森说，这项演习“证明了我们联合部队的杀伤力和适应能力”。“当海军将我们的敌人赶到沿海地区后，陆军就可以打击他们。相反，当陆军把我们的敌人赶进海上时，海军的火力也可以这样做。”

中国专家表示，美国兰德公司早在2013年11月就发布过题为《陆基反舰导弹在西太平洋的运用》的报告，鼓吹通过在岛礁上布置岸基反舰导弹，限制中国海军行动，特别是在南海海域。美军此前曾计划将“海玛斯”系统部署到菲律宾，或者直接出售给菲律宾。日本也在包括宫古岛在内的“西南诸岛”部署12式反舰导弹，意图封锁中国海军出入太平洋的通道。这次演习里，美日首次大量使用这些岸基反舰导弹，明显释放出“我们已经打算这么干”的信号。专家认为，即便美军短时间内还没有大量部署岸基反舰系统的必要，也不排除将相关系统部署在盟国，或出售给南海相关国家的可能性，这一点确实要保持警惕。

不过专家同时也表示，在“环太平洋”演习中展示的几种反舰导弹，中国海军新型驱逐舰均可有效拦截。“海红-9”“红旗-10”和730近防炮可对日本12式导弹和美国“鱼叉”导弹形成立体拦截网，实施多次拦截。即便是对于采用隐身设计、实施超低空突防的美国“海军打击导弹”，052C/D等大型驱逐舰的相控阵雷达由于功率大，理论上也能在其进入视野后第一时间发现，进而引导“海红-9”导弹拦截。此外，“红旗-10”采用红外导引头，730近防炮和1130近防炮均有红外搜索跟踪系统，对这种导弹的所谓隐身能力几乎是免疫的。

责任编辑：刘光博