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受台风影响 长三角地区这些高铁列车车票暂停发售

受台风影响 长三角地区这些高铁列车车票暂停发售
2018年07月20日 08:50 扬子晚报网
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　　原标题：受台风“安比”影响，20日至23日，长三角铁路这些列车车票暂停发售！

　　[受台风“安比”影响，20日至23日，长三角铁路这些列车车票暂停发售！] 受台风“安比”影响，为确保旅客运输安全，上铁暂停发售7月20日至23日部分旅客列车车票。暂停发售列车车次及时间等相关信息，请以车站公告为准，若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。

责任编辑：吴金明

安比车票台风
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