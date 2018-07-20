受台风影响 长三角地区这些高铁列车车票暂停发售

原标题：受台风“安比”影响，20日至23日，长三角铁路这些列车车票暂停发售！

[受台风“安比”影响，20日至23日，长三角铁路这些列车车票暂停发售！] 受台风“安比”影响，为确保旅客运输安全，上铁暂停发售7月20日至23日部分旅客列车车票。暂停发售列车车次及时间等相关信息，请以车站公告为准，若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。

责任编辑：吴金明