原标题：境外媒体关注解放军东海大演练：剑指“台独” 警告美日

参考消息网7月20日报道 境外媒体称，中国人民解放军从18日起在东海展开6天大规模实弹演习。分析人士说，此次演习符合北京增强战备能力的努力，同时也表明了捍卫“一个中国”政策的决心。

据美国《新闻周刊》网站7月18日报道，中国大陆通过浙江海事局16日发布的公告宣布了解放军演习的消息，这次演习——据称演习区域很大，平移可覆盖整个台湾。大陆一位军事专家说，这次演习是向台湾释放出的一个信号。

大陆军事评论员宋忠平说，演习的主要目标是向“台独”势力发出严重警告信号。他还说，此前解放军无论是空军还是海军频繁地进行绕台军事活动，加上此次军演，实际上对“台独”势力构筑了动态加静态的军事威慑，形成高压态势。

另据香港《南华早报》网站7月18日报道，观察人士说，解放军18日开始的演习不但是为了向台湾，也是为了向美国和日本发出警告。大约两周前，美国“马斯廷”号驱逐舰和“本福尔德”号驱逐舰通过台湾海峡，成为一年来首次这样做的美国军舰。

新加坡南洋理工大学海事安全项目研究员高瑞连说，解放军演习的区域经过了精心选择，既能向“台海局势的参与者”发出信号，又不会引起其他地方的紧张。

高瑞连说，日本之所以成为一个因素是因为它加强了与台湾的关系。他说：“此次演习与当前大陆和日本的争端没有直接关系，而更多的是与日台关系以及日本在一旦爆发两岸冲突时对美军的支持作用有关。”

北京的军事分析人士周晨鸣说：“美国军舰的穿行恶化了中美关系，鼓舞了‘台独’势力。中国军队应及时作出回应。”

责任编辑：刘光博