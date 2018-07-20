原标题：陈一新：中央政法委机关下半年要聚焦“十大抓手”

7月18日，中央政法委机关召开下半年工作推进会。

中央政法委秘书长陈一新在会上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面深化改革为根本动力，以智能化建设为重要手段，以过硬队伍建设为重要保障，聚焦政法工作“十大抓手”，推动各项任务落地见效，促进社会政治大局稳定，努力建设更高水平的平安中国、法治中国，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

上半年工作：呈现出“十大亮点”

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央政法委机关围绕打好“三大攻坚战”、聚焦“四大任务”、推进“四大建设”、营造“四大环境”，锐意改革、狠抓落实，各项工作取得阶段性明显成效，呈现出“十大亮点”：

——成功举办全国政法领导干部专题研讨班，首次创办地市级新任政法委书记培训示范班，掀起了习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大培训大研讨热潮。

——启动战略性、全局性、引领性的“十大课题”研究，创新完善工作思路，优化新时代政法工作布局。

——深化研究“战略、战场、战术、战力、战法”，探索防控政治安全风险的有效对策举措，努力维护国家政治安全。

——坚持发展新时代“枫桥经验”，提出市域社会治理理念、治理体系、治理能力现代化战略举措，积极探索具有中国特色、时代特征、市域特点的社会治理新模式。

——推进中央政法委机关机构改革，统筹推进政法口机构改革、跨军地改革以及司法体制综合配套改革，推动政法领域全面深化改革进入新阶段。

——加大扫黑除恶专项斗争督导推动力度，完善策略举措，掀起了强大攻势。

——依法妥善协调处置重大敏感问题，切实落实“三同步”工作机制，促进政治效果、社会效果和法律效果相统一。

——协同组织召开全国退役军人工作经验交流会，加强涉众型经济犯罪案件依法办理工作，着力化解社会稳定风险。

——部署深化政法网建设，深入推进“雪亮工程”，提升政法工作智能化水平。

——重视推进政法新媒体建设，创新加强政法宣传舆论工作，着力提升政法软实力。

下半年工作：聚焦“十大抓手”

当今世界正处于百年不遇的大变局，我国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，机遇和挑战前所未有。特别是今年大事喜事多，热点难点也多。做好下半年政法工作，任务艰巨，责任重大。

中央政法委机关下半年工作的总体要求是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照中央政法工作会议和中央政法委第七次全体会议部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为根本动力，以智能化建设为重要手段，以过硬队伍建设为重要保障，聚焦“十大抓手”，推动各项任务落地见效，努力建设更高水平的平安中国、法治中国，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

一、以开展大学习大培训大研讨为抓手，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心

习近平新时代中国特色社会主义思想是引领中国特色社会主义新时代的纲领、旗帜。我们要在学懂弄通做实上下功夫，确保学出坚定信仰、学出绝对忠诚、学出担当作为。

——要深化理论大学习。真正把习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透用好，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，争做“三个表率”。要在机关创办“新时代新担当新作为展示会”，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以“三改”（改造机关学习、改造机关作风、改造机关工作）为切入点，以“三比”（比干劲、比成效、比奉献）为着力点，以“三创”（创新、创先、创优）为落脚点，把科学理论学习成果转化为推动政法工作创新的成效，进一步树立新时代机关新风尚。

——要深化理论大研讨。着力抓好今年部署的具有战略性、全局性、引领性的“十大课题”研究，力争9月底前全部完成研究任务，努力把研究成果转化为工作成果、制度成果。

——要深化理论大培训。坚持分层分批的原则，推动各地政法机关抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的大培训，努力实现政法干警全覆盖。要用足用好全国政法领导干部专题研讨班成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义政法思想引向深入。

二、以应对国际国内形势新变化带来的风险挑战为抓手，探索实施维护国家安全特别是政治安全的有效对策举措

政法工作要始终把维护国家安全特别是政治安全作为首要任务来抓。要认真贯彻落实总体国家安全观，积极防范应对国家政治安全风险挑战，特别是中美贸易摩擦带来的风险挑战，自觉担当起维护国家政治安全的重大责任和神圣使命。

——组织开展好新时代维护国家政治安全重大问题研究，深化优化国家政治安全“一大战略、两大战场、三大战术、四大战力、五大战法”的对策布局，既增强战略自信、保持战略定力，又强化底线思维，加强形势研判，完善工作预案，打好有准备有把握之仗，努力提高维护国家政治安全工作水平。

——推动做好暴恐风险防控工作，深化严打暴恐专项行动、“防回流打派遣”等行动，深化“去极端化”和“三非”整治工作，保持严打暴恐活动高压态势。

——深入研究同邪教组织斗争的新对策举措，完善防范处置协调机制，有效消减“存量”、控制“增量”。协同有关部门推进违规违法宗教活动治理。

三、以深化中央政法委机构改革为抓手，推动新时代政法领域全面深化改革

以政法口机构改革为契机，着力推进机构职能体系优化和机制创新，加强统筹谋划和协同推进，全面推进政法领域各方面、各层次、各环节的改革，努力提升改革整体效果。

——抓好全面深化司法体制改革推进会筹备工作，研究起草好主报告和提交会议审议的一系列改革文件，对新时代政法领域的改革作出统筹安排和系统部署。

——抓好中央政法委自身机构改革，及时实施新“三定”方案，创新机关运行机制，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，提高机关工作质量、效率和水平。

——抓好政法口机构改革工作，督促中央政法单位抓紧落实新的“三定”方案，有序搞好机构改革；加强跨军地改革协调落实，推动公安警卫部队改制和边防部队转隶以及武警森林、黄金、水电部队转隶移交工作。

——抓好司法体制综合配套改革，统筹推进司法责任制改革和综合配套改革，着力解决员额制改革不够到位、内设机构改革推进难、向法官检察官放权后监督难、司法职业保障政策落实难等问题。

——抓好政法各单位改革统筹协调工作，统筹助推公安机关、国家安全机关、司法行政机关、法学会等政法各单位改革，及时协调解决改革中遇到的新情况新问题。

四、以掀起扫黑除恶专项斗争强大攻势为抓手，全力防范化解风险隐患和维护社会稳定

适应人民群众对平安的新需要，下大力气解决好人民群众最恨、最怨、最烦的突出问题，让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

——持续开展扫黑除恶专项斗争。协调组织好中央督导组第一轮督导工作，推动解决扫黑除恶专项斗争不平衡、不持续、不衔接、不统一、不协同等问题。要加强对黑恶势力犯罪新规律新动向的研究，把打击黑恶势力与查处“保护伞”衔接起来，真正做到打深、打透。要坚持边扫边治边建，推动固本强基，铲除黑恶势力滋生土壤。

——妥善做好涉众型经济犯罪案件依法处理相关工作。依法稳妥做好案件办理、群体稳控、风险化解工作，推动深入开展打击非法集资犯罪专项行动，坚决遏制涉众型经济犯罪势头。要把案件查办与化解风险、追赃挽损、维护稳定结合起来，加快涉案资产处置返还进度，减轻投资者损失，减轻对社会稳定的影响。

——重视推进智能化建设。加快实施“雪亮工程”，开展“全域化、高质化”试点，抓好国家级、省级交换共享平台建设和联网共享工作，加快实现城乡视频监控连接贯通，更好发挥视频数据资源在决策指挥、治安防控、侦查破案、应急处置等方面的特殊作用。加快推进政法网建设，推动尽快实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通。

五、以坚持发展新时代“枫桥经验”为抓手，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化

“枫桥经验”是我国基层社会治理的一面旗帜。今年是毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”55周年，是习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”15周年。我们要把新时代“枫桥经验”总结好推广好发展好，不断提升基层社会治理现代化水平。

——要总结好新时代“枫桥经验”。新时代“枫桥经验”，内涵丰富，影响深远。其政治优势是把党的领导贯穿于基层社会治理全过程和各方面；根本理念是充分体现以人民为中心的发展思想；核心内涵是坚持自治、法治、德治有机融合；价值精髓是构建共建共治共享的基层治理格局；根本归宿是保持基层社会和谐稳定而又充满活力。

——要推广好新时代“枫桥经验”。积极适应城市化发展趋势，推动新时代“枫桥经验”由乡村治理向城镇、社区治理延伸，提升城乡基层社会治理水平，系统集成各地在坚持发展“枫桥经验”中创造的可推广可复制的经验，推动一地精致的“盆景”变成全国精彩的“风景”。

——要创新发展好新时代“枫桥经验”。要鼓励各地与时俱进大胆探索创新，不断赋予“枫桥经验”新的时代内涵，不断推动“枫桥经验”创新发展，在加快基层社会治理现代化中发挥引领示范作用。

六、以开展市域社会治理现代化试点为抓手，积极探索具有中国特色、时代特征、市域特点的社会治理新模式

市域层面在国家治理体系中具有承上启下的枢纽作用，具有较为完备的社会治理体系，具有解决社会治理中重大矛盾问题的资源和能力，是将风险隐患化解在萌芽、解决在基层的最直接、最有效力的治理层级，是推进基层治理现代化的“前线指挥部”。要把推动市域社会治理现代化作为新时代政法工作的创新举措和战略抓手，科学谋划、精心试点、大胆实践，切实抓出成效。

——抓市域社会治理现代化试点。初步考虑，适时在东部、中部、西部选择若干城市开展市域社会治理现代化试点，为面上提供可复制可推广的经验。试点要以解决市域内影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题为着力点，以改革创新为根本动力，以法治化为基本途径，以智能化建设为重要手段，加快推进市域社会治理理念、治理体系和治理能力现代化。

——抓市域政法工作创新交流。确立抓省带市的工作新机制，创办全国地市以上党委政法委工作创新交流会，作为中央政法委统筹指导全国政法工作的重要抓手，作为政法工作创新成果的展示平台，作为提升“前线指挥部”实战能力的有效途径，总结交流和推广集成各地体制创新、机制创新、政策创新举措，以创新精神和创新思路推动政法工作新发展。

——抓地市政法领导骨干培训。继续分期分批轮训地市政法工作领导骨干。充分发挥中央层面的优质培训资源，因时制宜，分类分专题组织培训，提升培训工作的针对性和实效性。

七、以创新完善育人选人用人“七大机制”为抓手，努力建设忠诚干净担当的高素质政法干部队伍

要认真贯彻落实习近平总书记在全国组织工作会议上的重要讲话精神和中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，创新完善育人选人用人“七大机制”，充分激发干部干事创业的积极性、主动性、创造性。

——要把正确导向树起来。突出忠诚导向，主要是看是否忠于党的信仰、忠于党组织、忠于党的理论和路线方针政策，对政治上有硬伤的干部一律“一票否决”。突出干净导向，凡是不能做到干净干事的一律不能提拔使用，坚决防止“带病提拔”。突出担当导向，大胆任用敢于负责、敢于担当、善于作为、实绩突出的干部，真正把“官帽”用在激励干部干事创业上。

——要把绩效考核实起来。探索建立干部日常考评制度，把干部日常德能勤绩表现考实考准。建立健全多维度、多元化的考绩体系，探索建立干部履职能力分类评定标准和考绩办法，一级对一级进行考核。要拿出评价干部“干得好”的硬碰硬的制度，创新分层级年度考核管理，强化年度考核结果运用。

——要把优秀干部用起来。坚持德才兼备、以德为先，坚持任人唯贤，坚持实事求是、公平公正，不唯年龄、不唯资历、不唯学历，好中选优。凡是找人说情打招呼的，一律不得提拔，而且要严肃批评。坚持事业为上、以事择人、人事相宜，把最合适的人放到最合适的岗位。对有潜力的优秀年轻干部，要让他们在艰苦岗位上经受历练，在完成急难险重任务中提升能力。

——要把干部监管严起来。坚持严在平时、严在细节，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。要对干部身上刚显露的小问题“猛扯袖子”，对习以为常的小毛病“小题大作”，对危害性强的“四风”问题“早打预防针”，防止小毛病演化成大问题。

八、以加强中央政法新媒体建设为抓手，着力提升政法宣传舆论软实力

要顺应互联网时代大趋势，下决心把工作重心转移到新媒体上来，以打造网上传播新精锐为目标，以提升新媒体网上斗争能力、融合发展能力、品牌创新能力、话题设置能力、“引关圈粉”能力等“五大能力”为关键，采取有力有效举措，加快推动政法新媒体矩阵升级，着力打赢政法领域网络意识形态斗争。

——要做实做好重大政法主题宣传。大力宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力宣传政法机关切实解决人民群众最恨、最怨、最烦之事的坚定决心、有力举措、重大成效，大力宣传政法领域改革创新的实践成果、理论成果、制度成果，大力宣传政法队伍的时代楷模、时代正气、时代风采，传播政法正能量，塑造政法新形象。当前，要突出扫黑除恶专项斗争宣传，突出维护社会稳定宣传，突出新时代“枫桥经验”宣传。

——要推进政法新媒体改革建设。要加强政法新媒体新战略筹划，对政法新媒体创新发展作出部署，推动政法工作从重视硬实力向重视软实力与硬实力并重转变，从重视打赢网下战场向打赢网上网下两个战场转变，把宣传主题从政法领域为主拓展到党和国家工作大局热点焦点问题的舆论引导，把产品来源从以自我采编为主拓展到转载传播具有正能量和影响力的其他新媒体产品，把作者队伍从政法内部人为主拓展到正能量网络大V、有潜力网络新锐，进一步做大做强做响中央政法新媒体，加快建设为网上斗争第一方阵的排头兵，为唱响主旋律、弘扬正能量的宣传舆论大局多作贡献。

九、以加强定点挂钩扶贫工作为抓手，为服务脱贫攻坚大局多作贡献

要把定点扶贫工作作为机关贯彻落实党中央决策部署的一项政治硬任务，带着政治责任、怀着深厚感情来加强定点扶贫工作。

——要落实好责任。把定点扶贫工作纳入委机关重要议事日程，定期进行研究，及时帮助解决一些重大问题和发展难点。机关领导班子成员要到扶贫点具体指导，机关各部门要主动对接扶贫。

——要落实好人员。把培养选拔干部与定点扶贫工作结合起来，选派优秀干部赴扎旗挂职，长年驻点抓好扶贫任务和项目的落实。每半年抽调有经验的同志组成工作组，赴扎旗进行一周左右蹲点调研，协助挂职扶贫干部做好工作。

——要落实好项目。要重视项目扶贫，尽力推动解决一些急迫的基础设施项目和产业发展项目问题。

十、以启动明年中央政法工作会议筹备工作为抓手，开展新时代政法工作思路举措的系统研究

要根据国际国内发展的新形势，更好服务服从于党和国家工作大局，进一步理清新时代政法工作思路，围绕新时代政法工作的一系列重大理论和实践问题，排出一批具有全局性、战略性、前瞻性的重大研究课题，抓紧组织力量开展调查研究。初步考虑，在搞好今年“十大课题”研究的基础上，再启动“新十大研究课题”：

（1）如何深刻把握新时代政法工作所处的历史方位和机遇挑战，科学确定新时代政法工作的目标要求和主要任务；

（2）如何加强和优化党对政法工作的领导，创新完善党委政法委工作运行机制；

（3）如何坚持以人民为中心的发展思想，解决好人民群众最恨最怨最烦的突出问题；

（4）如何深入贯彻总体国家安全观，有效防控各种政治安全风险挑战；

（5）如何推进社会治理体系和治理能力现代化，努力建设更高水平的平安中国；

（6）如何全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义法治思想，深入推进法治中国建设；

（7）如何推进新时代政法领域全面深化改革，进一步激发政法领域活力和战斗力；

（8）如何深入推进政法智能化建设，推动新时代政法工作质量变革、效率变革、动力变革；

（9）如何深入贯彻习近平网络强国战略思想，做强做大政法新媒体，牢牢掌握网上斗争主导权；

（10）如何贯彻新时代党的组织路线，加强政法队伍正规化、专业化、职业化建设，打造忠诚干净担当的高素质政法干部队伍。

中央政法委副秘书长陈训秋、景汉朝、樊绪银、白少康、雷东生和机关全体干部参加会议。

责任编辑：吴金明