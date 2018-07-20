原标题：台湾高雄大雨近千户停电 机场地面破洞起降暂停

中新网7月20日电 据台湾“中央社”报道，19日下午，台湾高雄市开始降大雷雨，六龟山区时雨量一度接近100毫米，市区大雨导致多处积水，当晚8时许积水退去；伴随落雷，大小区一度有4000多户停电，高雄机场因地面遭雷击出现破洞，航班暂停起降。

高雄地区的大雷雨，影响车流。（图片来源：台湾“中央社”/高雄市议员提供）

高雄市晚间强降雨，雨势又急又大，一度出现疑似有民众遭水冲走的传言，后来证实是虚惊一场。

高雄市山区包括茂林、六龟区都有强降雨伴随强雷电，下午5时到6时许，雨势很大，高雄气象站指出，六龟区时雨量一度达到98毫米。

大约当晚6时许，高雄市区也下起大雷雨，大社、仁武及鸟松区雨势很大，尤其鸟松区水管路、凤仁路之间地势低洼区迅速积水，神农路水深约一个轮胎高，造成下班时间，小客车无法通行。

当天傍晚，高雄大小区疑似因落雷造成停电情形，台电表示，今晚约7点31分左右，大小区因雷击造成台电高压线路断损，造成大社路、中山路一带4394户停电，经台电抢修处理，已先在晚间7时35分恢复3469户正常供电，剩余约900户台电正持续抢修中。

高雄航空站也表示，晚间的雷击造成跑道与滑行道交叉处附近有长、宽20公分，深约5公分和10公分的两处破洞，现场正在清理，约晚间9时30分可修复。因跑道暂时关闭，航班暂停起降，已发飞行公告，影响国内外航班到站30班、离站10班、旅客约千人。

市区包括大小区、仁武区及凤山区的时雨量都超过70毫米。高雄市议员邱俊宪表示，鸟松区部分地区积水深及小腿。

19日晚上7时30分，高雄成立了0719豪雨应变中心并三级开设。水利部门统计，到晚上8时，大雨已造成市区约10处积水。晚上8时30分后，雨势稍缓、神农路积水已渐消退。

责任编辑：刘光博