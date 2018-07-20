内蒙古固阳县遭遇洪灾 致2人死亡5人失踪

原标题：内蒙古固阳县遭洪灾2人死亡5人失踪
图为受灾现场。 单继梅 摄
中新网包头7月20日电 （记者 李爱平）内蒙古自治区包头市固阳县20日发布消息称，该县遭遇洪水灾害，造成2人死亡5人失踪。
官方消息称，7月19日凌晨5时许，固阳县遭遇强降雨，部分地区引发洪灾。其中，西斗铺镇、兴顺西镇、怀朔镇部分地区受灾严重，部分地区降水量达到173毫米，最低降雨量45毫米，部分地方通讯信号中断。
最新消息显示，固阳县西斗铺镇有2人死亡，5人失踪，当地官方部门正在组织沿线搜救失踪人员。
图为受灾现场。 单继梅 摄
据悉，灾情发生后，固阳县立即启动防汛抗灾应急预案。对被洪水围困的西斗铺镇张发地村等6个村、兴顺西镇西壕口村等3个村、怀朔镇黄磨房村等2个村的村民进行了转移。
目前洪水正在退去，各镇相关部门正在组织人员迅速转移群众并安置在临时搭建的帐篷里。下一步继续逐户摸排是否存在人员失踪情况。（完）
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