原标题：美媒：中国对欧洲投资是对北美投资的9倍

资料图：中国企业投资的希腊比雷埃夫斯港修造船厂。

美媒称，本周发布的一份报告显示，随着政策造成分化，中国对欧洲投资是对北美投资的九倍。

据美国消费者新闻与商业频道网站7月17日报道，贝克·麦坚时律师事务所的数据显示，2018年上半年中国在境外的外国直接投资（FDI）大幅向欧洲转移。中国在北美的外国直接投资去年大幅下降了92%，从240亿美元降至20亿美元。

报道称，今年上半年，新宣布的中国企业在欧洲的并购为220亿美元，远高于在北美的25亿美元。与此同时，中国在欧洲已完成的投资是在北美的六倍，两者分别为120亿美元和20亿美元。

随着决策者采取行动保护本国的产业或防止资本外流，中美两国的政策正在推动这一转变。由于2016年资本外流不断加剧，中国收紧了对外投资监管，并在该年下半年开始限制对境外的外国直接投资。

报告说，在这一紧缩行动中，中国公司一直在快速从北美撤资，2018年上半年完成的撤资交易总额为96亿美元，另有50亿美元的交易尚待完成。在欧洲也出现了中企的撤资行动，在此期间约有10亿美元的资产被出售，另有70亿美元的资产待出售。

与此同时，美国的监管机构正在加强国家安全投资审查，并为加大力度审查本土技术的对外转移制定了一个框架。

贝克·麦坚时律师事务所驻华盛顿特区办事处的国际贸易合伙人罗德·亨特说：“政策正在影响交易。”他还指出：“毋庸置疑，不断升级的中美贸易争端正在影响中国在美国的投资。”

与此同时，在特朗普与世界其他国家的贸易战不断升级的情况下——他对所有的外国钢铝产品加征进口关税，连墨西哥、加拿大、欧盟之类的亲密贸易伙伴也不例外——中国和欧洲的关系变得愈发密切。

报道称，在北京召开的一次年度会议上，中国国务院总理李克强接待了欧盟领导人，他强调必须维护自由贸易和多边主义。会议结束时发表的联合公报表明了双方对这些原则的承诺——这是在过去几年中未能实现的。

在声明中，作为投资协议谈判的一部分，北京和布鲁塞尔首次互相提出愿意开放市场准入。双方还同意就世贸组织改革设立一个工作组。

责任编辑：刘光博