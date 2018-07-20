台绿营为美航母过台海亢奋 网民：美国要收保护费

原标题：台绿营为“美航母过台海”亢奋 网民：来收保护费？

[环球时报驻台北特约记者 萧师言 周礼]继7月7日美国海军两艘驱逐舰通过台湾海峡后，台湾媒体19日又在大肆炒作“美高官宣称可能派航母通过台湾海峡”。对于向来视美国为“‘台独’保护神”的蔡英文当局和民进党来说，美国一些亲台官员和政客的话令绿营亢奋不已，认为这是“美国保护台湾的诚意再度升级”。不过，台湾多数民众却担心这样下去“必将引发台海军事冲突危机”，“结果输的是台湾2300万民众”。国台办主任刘结一19日警告称，当今两岸局势严峻，民进党当局拒不承认“九二共识”，推行“去中国化”“渐进台独”，挟洋自重、制造麻烦，在危险的道路上越滑越远，直接威胁台海和平稳定。

据台湾《联合报》19日报道，美国国防部亚太事务助理部长薛瑞福18日出席“传统基金会”举办的“两岸关系的机遇与挑战”研讨会时发表演讲，谈及美国印太战略、美台关系、两岸关系等议题。对于媒体询问美国是否考虑派航母通过台湾海峡，薛瑞福称，不谈论未来的计划，但“这是国际海域”，“我们有权这么做，包括你所提到的航母，这是我们的权利”。对于美国如何避免台海成为下一个引爆点，薛瑞福称，美方不希望以任何方式提升紧张局势，或进行任何可能增高风险的活动。但他同时又宣称：“美方将持续支持美台关系。基于‘与台湾关系法’，美方有义务提供台湾自卫所需军备。”当有记者问“特朗普政府是否会推动对台军售常态化”，薛瑞福称：“基于美方看到中国大陆造成的威胁以及台湾的安全需求，美方有意与台建立正常、常规的军售关系。”

对于薛瑞福的“挺台”论调，台湾当局难掩喜色。台“国防部”19日上午召开记者会，发言人陈中吉连声表示“感谢”，声称“美国是台湾坚定盟友”，“台湾也有坚实的防务能力”。陈中吉还宣称：“台湾周边海域，在邻接区以外都属公海，包括台海、台湾东部海域，都是周边国家通航、实施任务的繁忙水域。台军会依照相关规定，实时进行掌握和监侦。”台“外交部”发言人李宪章19日也称，“公海上任何船只都可以畅行，海道海域畅通 ，维持航行飞行自由，这是我们一贯的政策立场”。

不过，岛内网民显然不觉得美国航母“不请自来”是什么好事。有岛内网民表示，美航母要穿越台海只是“作秀安慰‘台独’脆弱惧怕的心”，“若两岸真的开战，美国佬不会如此呆，将航母当箭靶任‘东风’导弹随意击沉”。还有网民“激将”：“美国航母和舰艇要是真有本事，通过台湾海峡时别躲在台海中线以东”。更有网民一针见血地称：“美国一边放话要让航母过台湾海峡，另一边又强调要加强对台军售，这种话真够直白。美国要收‘保护费’，只是不知航母来一趟是要收多少钱呢？”

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