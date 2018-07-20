中国气象局启动三级应急响应 全力应对台风安比

原标题：中国气象局启动三级应急响应 全力应对台风“安比”

中国新闻网7月20日电 中国气象局于7月20日9时30分启动重大气象灾害（台风）三级应急响应，全力应对今年第10号台风“安比”。局应急办、应急减灾与公共服务司、预报与网络司、综合观测司，国家气象中心、国家气候中心、国家卫星气象中心、国家气象信息中心、中国气象局气象探测中心、中国气象局公共气象服务中心、中国气象局机关服务中心、中国气象局气象宣传与科普中心、中国气象报社立即进入三级应急响应状态，浙江、江苏、上海、安徽及可能受影响的省级气象局根据实际研判进入应急响应状态。

中央气象台7月20日10时继续发布台风黄色预警：

今年第10号台风“安比”今天（20日）上午加强为强热带风暴级， 8点钟其中心位于浙江省象山县东南方向大约1160公里，就是北纬22.6度、东经130.7度，中心附近最大风力有10级（25米/秒），中心最低气压为985百帕，七级风圈半径230-400公里。

预计，“安比”将以每小时25-30公里的速度向北偏西转西北方向移动，21日早晨进入东海东南部，强度继续加强，最强可达强热带风暴级或台风级（11-12级，30-35米/秒），将于21日夜间到22日早晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：20日14时-21日14时，东海中东部将有6-9级大风，台风中心经过的东海东部部分海域的风力可达10-11级，阵风12-13级。

责任编辑：刘光博