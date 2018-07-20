戴厚良出任中石化集团董事长 该职位已空缺10个月

原标题：54岁戴厚良出任中石化集团董事长，该职位已空缺10个月

戴厚良

在代执行董事长职责10个月后，现年54岁的中石化集团总经理、党组副书记戴厚良，被正式任命为该集团董事长、党组书记。

中石化集团7月20日发布消息，当天上午，中国石油化工集团公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部副部长高选民宣布了中央关于中国石油化工集团公司董事长、党组书记任职的决定：戴厚良任中国石油化工集团公司董事长、党组书记，免去其中国石油化工集团公司总经理职务。上述职务任免按有关法律和章程办理。

中石化集团是上下游一体化的综合性油气公司，业务范畴覆盖石油、天然气的勘探开采、储运销售及综合利用；石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储运；石油石化工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；机电设备研发、制造与销售等等。作为1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，中石化目前是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二。

2017年9月，中石化集团原董事长王玉普出任国家安全生产监督管理总局党组书记、局长后，该集团一把手职位始终空缺。

简历显示，戴厚良为教授级高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。2005年9月，戴厚良离开工作了8年的扬子石化，出任中国石油化工股份有限公司财务副总监，同年11月起任中国石油化工股份有限公司副总裁。2016年1月，以戴厚良作为项目第一完成人的中石化“高效环保芳烃成套技术开发及应用”项目获得了2015年度国家科学技术进步特等奖。2016年5月，戴厚良出任中国石油化工集团公司总经理、董事、党组副书记。同年8月起任中国石油化工股份有限公司副董事长、总裁。

戴厚良是第十九届中央候补委员。中石化集团旗下上市公司中国石油化工股份有限公司（中国石化，600028.SH；00386.HK；NYSE：SNP）5月15日晚间公告，在当天举行的公司第七届董事会第一次会议上，戴厚良被选举为中国石化第七届董事会董事长，同时被聘任为公司总裁。

戴厚良简历

教授级高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。一九九七年十二月起任扬子石油化工公司副经理；一九九八年四月起任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理；二零零二年七月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事；二零零三年十二月起任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事长；二零零四年十二月兼任扬子石化-巴斯夫有限责任公司董事长；二零零五年九月起任中国石油化工股份有限公司财务副总监；二零零五年十一月起任中国石油化工股份有限公司副总裁；二零零六年五月起任中国石油化工股份有限公司高级副总裁兼财务总监；二零零八年六月起任中国石油化工集团公司党组成员；二零一六年五月起任中国石油化工集团公司总经理，中国石油化工集团公司董事、党组副书记；二零一六年八月起任中国石油化工股份有限公司副董事长、总裁；二零一八年五月起任中国石油化工股份有限公司董事长、总裁。（简历来源：中石化集团官网）

责任编辑：吴金明