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黑龙江海伦发生一起意外触电事故 致4人死亡

黑龙江海伦发生一起意外触电事故 致4人死亡
2018年07月20日 12:21 中国新闻网
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　　原标题：黑龙江海伦发生一起意外触电事故致4人死亡

　　中新网哈尔滨7月20日电（记者 解培华）记者20日从黑龙江省海伦市宣传部门证实，当日凌晨5时许，当地发生一起意外触电事故，造成4人不幸身亡。

　　据了解，20日4时50分，受雷雨大风天气影响，海伦市海北镇海北村红旗东台区一处220V低压线因树枝折断，电线与铁栅栏接触，导致连电，造成在海北村二委三组居住的徐某一家四口意外触电身亡。

　　目前，发生事故的具体原因正在进一步调查中。（完）

 

责任编辑：刘光博

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