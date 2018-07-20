这名市政协原副主席落马:致国家利益特别重大损失

原标题：黄石市政协原副主席刘昌猛被开除公职移送司法

湖北日报讯（全媒体记者杨宏斌、实习生刘明明）7月20日，省政府新闻办召开新闻发布会，省纪委监委通报2018年上半年全省纪检监察机关查办案件工作情况。省纪委监委新闻发言人通报相关情况。通报的省纪委监委上半年查结的典型案件中，包括黄石市政协原副主席、黄石市众邦公司原董事长刘昌猛案。

刘昌猛，男，汉族，1963年9月出生，湖北大冶人，在职大学学历，1981年9月参加工作，2010年3月加入中国民主建国会，2011年6月任中国民主建国会黄石市委员会主委。2008年3月至2014年8月任黄石市房产局局长，其中，2009年11月任黄石市众邦公司董事长，2012年1月当选为黄石市政协副主席。2017年9月30日，经黄石市委批准，黄石市国资委决定，免去其黄石市众邦公司董事长职务；同年12月25日，黄石市政协第十三届常务委员会决定免去刘昌猛政协副主席，撤销黄石市政协委员资格。

经查，刘昌猛违反政治纪律，对抗组织调查；违反组织纪律，不如实报告家庭房产，在组织函询时不如实说明为其子违规操办婚宴、收礼敛财问题，违规为其妻子安排工作；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡，搞权权交易，相互利用职权为对方亲属调动工作谋取利益，违规用公款给相关单位或个人送礼。违反国家法律规定，利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大，涉嫌受贿犯罪；身为国有公司人员，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，涉嫌国有公司人员失职渎职犯罪。根据《行政机关公务员处分条例》等有关规定，经省监委研究并报省委批准，决定给予刘昌猛开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送人民检察院依法审查、提起公诉。

责任编辑：张申