原标题：甘肃东乡暴洪灾害遇难人数增至13人 3人失踪
7月19日，甘肃东乡县达板镇崔家村抢险救援现场。 杨艳敏 摄
中新网兰州7月20日电 （记者 南如卓玛）甘肃临夏州东乡县委宣传部20日上午通报，该县7月18日晚暴雨引发山洪灾害，截至20日上午8时30分，已确认13人遇难（果园镇8人、达板镇4人、凤山乡1人），已安葬12人（果园镇8人、达板镇3人、凤山乡1人），计划今天送葬1人。目前仍有3人失踪（达板镇2人、车家湾乡1人），39人受伤住院。
图为农田和房屋被山洪冲毁。 杨艳敏 摄
7月18日21时11分，东乡县突发多年未遇强降水天气，不到3个小时内，那勒寺、果园、凤山等乡镇最大降水量达到114.1毫米，导致果园、达板等乡镇暴发山洪，造成民众房屋受损、道路损毁、人员伤亡等重大灾害。
20日中午，东乡县境内仍在降小到中雨。抢险救灾和灾情统计正在同步进行。（完）
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