兰州遭强降水袭击内涝严重 车辆漂浮如水中行舟

原标题：兰州遭强降水袭击内涝严重 车辆漂浮如“水中行舟”
中新网兰州7月20日电 （记者 崔琳）7月20日凌晨开始，兰州出现持续降雨。受强降水影响，兰州市城区部分路段积水严重，暴雨引发的洪水沿马路顺势而下，多处低洼路段积水达到成年人腰部位置；部分地区形成山洪，河道内水位猛涨，河道周边停放的数十辆车被洪水冲向下游；部分路段交通瘫痪，交警部门现场指挥车辆临时绕行。
7月20日，受强降水影响，兰州部分地区内涝严重。图为消防官兵开展排洪救援。 王冰 摄
20日7时左右，兰州市秀川排洪沟内，停靠在道路两侧的车辆被洪水冲走。网友发布的视频显示，湍急的洪水把数辆小车冲挤在一起又冲开来，车辆漂浮如“水中行舟”。随后，“兰州开启看海模式”“兰州，中国唯一一座黄河穿城而过的城市”等内容瞬间刷频“朋友圈”。
据周围民众描述，已经有数十辆小车受灾，因为是夜间停放，所以车主都不在车内，没有造成人员伤亡，目前七里河区公安、消防等相关部门和街道正在现场参与处置。
图为受持续降水影响，兰州民众出行受阻。 张婧 摄
记者了解到，受强降水影响，目前兰州中川国际机场航班大面积延误，部分进港航班备降中卫、银川、西安等机场，此次恶劣天气预计持续至13时以后。
当天，兰州市气象局发布暴雨蓝色预警信号称，当地部分地区降雨量将达50毫米以上。（完）
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