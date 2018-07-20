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安徽省徽商集团有限公司原董事长许家贵被公诉

安徽省徽商集团有限公司原董事长许家贵被公诉
2018年07月20日 14:06 中国新闻网
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　　原标题：安徽省徽商集团有限公司原董事长许家贵被提起公诉

　　中新网合肥7月20日电（记者 赵强）安徽省人民检察院20日发布消息称，7月13日，安徽省徽商集团有限公司原党委书记、董事长许家贵（正厅级）涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用职权罪一案，经安徽省人民检察院指定管辖，由芜湖市人民检察院向芜湖市中级人民法院提起公诉。

 

　　检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人许家贵享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人许家贵，听取了其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

　　芜湖市人民检察院指控，2007年1月至2014年10月，被告人许家贵利用其担任徽商集团有限公司党委书记、董事长的职务便利，在资金担保、公司管理、项目合作、职务提任等方面为有关单位及个人谋取利益，直接或通过其亲属非法收受他人现金、购物卡等财物，数额特别巨大；违规决策，为徽商集团有限公司所属有关子公司提供贷款担保，对所属子公司暴露的问题，未采取监管和风险防控措施，致使国家利益遭受特别重大损失，依法应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。（完）

责任编辑：刘光博

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