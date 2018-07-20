上海开防台风“安比”会议:确保实现不死人少伤人

原标题：上海召开防御台风“安比”视频会议：确保实现不死人、少伤人

台风“安比”来势汹汹，上海各部门严阵以待。

据微信公号“上海预警发布”称，“安比”水汽充沛，且登陆点位置离上海很近，甚至不排除登陆上海的可能。以目前预测路径，上海正好处在“安比”的“危险半圆”内。

以目前预测路径，上海正好处在台风“安比”的“危险半圆”内。 图片来自微信公号“上海预警发布”

7月20日，上海召开防御第10号台风“安比”视频会议，深入贯彻落实习近平总书记和李克强总理近期重要指示精神，动员全市上下进一步统一思想、凝聚共识、形成合力，全力以赴做好台风各项防御工作，时光辉副市长出席会议并讲话。

上海市住房城乡建设管理委、上海市安全监管局也相继发布通知，部署落实防台防汛相关工作。

视频会议：确保实现“不死人、少伤人、少损失”

据气象部门分析预测，第10号台风“安比”正在逼近我国华东沿海，7月22日前后，上海将出现严重的风雨天气，防汛形势十分严峻。

上述视频会议强调，全市各级领导干部要认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理近期重要指示精神，按照李强书记和应勇市长的工作要求，切实落实市防汛指挥部的决策部署，市区联动、部门协同、恪尽职守、严阵以待，确保实现“不死人、少伤人、少损失”的工作目标。

会议要求，各区、各部门、各单位要充分认清当前面临的严峻形势，牢固树立以人民为中心的思想，着力压实各级责任，立足最不利的情况，着眼最恶劣的天气，防范最极端的事件，做好最充分的准备，要聚焦重点区域、关键环节，要强化社会动员，形成工作合力，坚决打好防汛防台有准备之仗，确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行。

会议由市防汛指挥部副总指挥、市政府副秘书长黄融主持，市气象局对台风路径和影响作了分析和预测，市防汛指挥部副总指挥、市水务局局长白廷辉作了工作部署。市政府有关委、办、局负责人，市防汛指挥部全体成员在主会场参加会议，各区政府主要领导、各区防汛指挥部、各区街道和乡镇防汛机构通过视频形式收看会议直播。

市住建委：避免台风影响期间户外作业

为了应对台风“安比”带来的影响，市住建委印发《关于做好今年第10号台风“安比”防御工作的紧急通知》，部署落实防台防汛相关工作。

《通知》要求，各区建设管理（建设交通）委员会、住房保障房屋管理局、街镇房屋管理机构等相关部门和单位要以防大风、防强降雨、防雷电、防坍塌、防水淹、防触电为重点，围绕建筑工地（含新建、修缮、拆除工地）、燃气、地下空间、住宅小区、征收（拆迁）基地、建筑户外附着设施等防汛防台重点区域，落实各项准备和防御措施。要避免台风影响期间户外施工作业，做好人员安全防护。

各行业管理部门要紧盯各类重点区域，组织拉网式防汛防台安全排查，对发现的隐患要及时整改，注重主动防范各类防汛事故及次生灾害的发生。

各建筑工程施工企业（含新建、修缮、拆除工程施工企业）要加强安全防汛管理，排查整治不安全因素，特别要对在建工程临时排水措施开展全面检查。根据台风发展情况，适时采取停工、人员疏散、拆除不安全装置等措施。

各燃气企业要加强燃气场站及设施的防汛防台检查，同时要做好燃气气源供应准备，确保本市供气稳定。

各物业服务企业要严格落实巡查检查制度，加强对物业管理区域内排水设施设备的检查维护，确保排水畅通。专项检查地下车库等地下空间，保持排水泵、集水井、采光窗等设施都符合防汛防台要求，并备足沙袋、挡水板等防汛物资。加强对玻璃幕墙、高空构筑物等建筑附属设施的检查、加固，对前期排摸发现的外立面及附属设施安全隐患，要采取针对性措施（如设置警戒区域），防止坠物伤人。

各级房屋管理部门要加强对老旧住房、在拆基地、直管公房的安全巡查和安全处置工作。对发现的问题要落实人员限时整改，对损坏严重的房屋，及时采取人员安置措施。对低洼和易积水小区要提前做好抢排准备工作。

市安监局：认真落实24小时值班制

针对台风“安比”，上海市安全监管局也发布紧急通知。

通知要求，要高度重视，坚决克服麻痹侥幸思想，全面落实防范措施，加强隐患排查，不留盲区，确保人员到位、责任到位、措施到位。

通知要求，各有关单位要立即启动相关应急预案，加强监测监控，采取有效防范措施，确保安全生产。相关责任单位要做好存放危险化学品等部位的积水防范工作，避免突发事件发生。各有关单位要加强户外广告牌、起重机械、有限空间、电器线路和用电安全检查。有关生产经营单位要安排好必要的抢险队伍和救援装备、物资，做好各项应急准备工作并落实台风可能导致的次生、衍生灾害的防范应对工作。相关安全生产应急救援队伍要进入战备状态，做好抢险救援各项准备工作。

通知还要求，要认真落实24小时值班制度和领导在岗带班制度，密切关注风情、雨情、汛情。一旦出现突发事件或发生险情，要立即报告，并及时做好应对处置和抢险工作。

责任编辑：余鹏飞