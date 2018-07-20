原标题：陕西吴起警方销毁200余枚战争时期遗留废旧炮弹

吴起县公安局销毁200余枚战争时期遗留废旧炮弹。 吴起县官方供图 摄

中新网陕西延安7月20日电 （记者 高庆国）记者20日从陕西吴起县官方获悉，该县一工地发现战争时期遗留废旧炮弹200余枚，目前已采取爆炸法分批次成功销毁。

7月6日17时许，吴起县公安局指挥中心接到报警称，该县燕山台工地发现数枚迫击炮弹。接警后，吴起县公安局立即指派警力到达现场，通知施工单位立即停止施工，设立警戒区，安排人员轮流值守，并将施工、围观人群疏散至安全区域外，严禁无关人员靠近，确保绝对安全，同时及时将相关情况逐级上报。

7月7日，在延安市公安局治安支队业务人员和涉爆单位民爆专家的指导下，吴起警方对现场进行初步勘查、搜索、挖掘，发现战争时期遗留迫击炮弹80余枚，炮弹外壳均已高度锈蚀。7月18日上午，吴起警方分批次采用探测设备搜索、人工跟进挖掘、机械设备深度挖掘、探测设备，对发现战争遗留废旧炮弹的核心区域及周边区域进行了再次勘察、探测、搜索、挖掘，共挖掘出战争遗留废旧炮弹200余枚。

7月19日6时，工作人员将该批战争时期遗留废旧炮弹安全转运到无人居住处，采取爆炸法分批次成功销毁了200余枚战争时期遗留废旧迫击炮弹，及时消除了隐患。（完）

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