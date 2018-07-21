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山西忻州市代县发生2.2级地震 震源深度0千米

山西忻州市代县发生2.2级地震 震源深度0千米
2018年07月21日 03:04 中国地震局网站
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　　原标题：7月21日2时46分山西忻州市代县（爆破）发生2.2级地震

　　据中国地震台网测定，北京时间2018年7月21日2时46分在山西忻州市代县（爆破）（北纬39.09度，东经113.19度）发生2.2级地震，震源深度0千米。

责任编辑：桂强

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