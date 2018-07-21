台风黄色预警：“安比”加速趋向我国 22日登陆

原标题：台风黄色预警：“安比”加速趋向我国 将于22日登陆

中国天气网讯 中央气象台7月21日06时继续发布台风黄色预警：

今年第10号台风“安比”（强热带风暴级）的中心今天（21日）早晨5点钟位于浙江省象山县东偏南方约790公里，就是北纬25.8度、东经128.8度，中心附近最大风力有10级（25米/秒），中心最低气压为985百帕，七级风圈半径260-500公里。

预计，“安比”将以每小时30公里左右的速度向西北方向移动，即将于今天上午进入东海东南部海域，强度将有所加强，最强可达强热带风暴级或台风级（10-12级，28-33米/秒），将于22日凌晨到上午在浙江临海到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：21日08时-22日08时，东海北部和东海南部偏北海域将有7-9级大风，“安比”中心经过的附近海域风力可达10-11级，阵风12-13级；黄海西南部有7-8级大风。

防御指南：

政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

责任编辑：张义凌