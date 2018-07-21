原标题：访华在即，马哈蒂尔给中国送上一份“大礼”——

参考消息网7月21日报道 马来西亚总理马哈蒂尔有望于下月开启本届任期内的首次中国之旅。境外媒体注意到，访华前，马哈蒂尔先给中国送上了一份“大礼”。

据香港《南华早报》网站7月18日报道，马来西亚总理特使、马来西亚名人委员会牵头人达因在北京，为计划中的马哈蒂尔下月中国之行做准备。媒体援引达因的话说，马来西亚新政府高度重视对华关系，全力支持“一带一路”合作倡议。马哈蒂尔总理始终积极发展对华关系，他期待着尽早对中国进行正式访问。

▲2018年7月18日，国务委员兼外交部长王毅在北京会见马来西亚总理特使、元老理事会牵头人达因。（外交部网站）

境外媒体注意到，在达因访华前仅两个月，马哈蒂尔通过大选重新掌权。此后，这位马来西亚总理暂停了数个中国投资项目，一度让外界怀疑中马关系是否生变。有分析认为，达因此次表态无疑为中马未来经济、经贸合作释放出积极信号。

厦门大学南洋研究院学者黄飞在接受参考消息网时称，马来西亚大选之后政坛经过一番重组，此前马哈蒂尔决定重新审查一些中资项目，既有经济考虑，也有政治考虑。一方面他希望借此树立自己上任后的一块新招牌，显示出本届政府的新气象；另一方面也并没有彻底废止这些中资项目，而是表示可以再考虑，这样做也是在塑造他手中的一个有力筹码。

▲资料图片：2018年5月10日，在马来西亚必打灵查亚，马哈蒂尔（前中）出席新闻发布会。

对于马来西亚总理特使的最新表态，中国现代国际关系研究院学者骆永昆对参考消息网表示，马来西亚始终全力支持“一带一路”倡议。事实上，马哈蒂尔当选后提到“一带一路”的问题时的态度就很明确，而且还指示外交部等部门同中国的“一带一路”合作一定要做好。

骆永昆进一步指出，2013年以来包括经贸、投资在内的很多中国“一带一路”合作项目都在马来西亚都取得了重大进展，不管贸易数据还是投资数据都大幅增长。应该说，中马经济合作在“一带一路”框架下取得了重大进展。这一点马来西亚心里清楚，它现在的发展不可能离开中国，也需要跟中国合作，所以会表态继续支持“一带一路”倡议。

▲马哈蒂尔

境外媒体称，根据香港《南华早报》获得的一份5月14日的马外交部门内部备忘录，马哈蒂尔对马外交部秘书长拉姆兰·易卜拉欣说：“我们与中国的密切关系将继续发展。”而在前一天，他的重要顾问郭鹤年也与中国大使讨论了继续加强两国合作的问题。中国大使馆在一份声明中说：“双方就中马关系未来发展进行了深入交流，一致认为中马友好符合两国和两国人民的共同利益。马来西亚作为‘一带一路’沿线重要国家，有望从有关合作中更多获益。”

黄飞表示，马哈蒂尔宣布的新的“向东看”政策包括向中日韩三个国家学习和交流，在希望加强和日韩关系关系的同时并没有排除中国。美国现在没有计划对东南亚提供更多的经济援助。马来西亚要发展经济，中国依然是最大的合作伙伴。

舆论认为，中马两国一直保持着十分密切和灵活的关系，尤其在贸易和经济领域。在马哈蒂尔领导下，这种关系继续向前发展将水到渠成。（完）

责任编辑：张义凌