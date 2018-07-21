陕西发布人口发展报告 建议适时全面放开计划生育

原标题：陕西2017年人口发展报告发布，建议适时全面放开计划生育

6月29日，陕西省统计局通过该局网站发布了《陕西省2017年人口发展报告》（以下简称“《报告》”）。

《报告》指出，2017年，陕西全面二孩政策效应逐步显现，人口均衡发展取得成效，人口发展进入新阶段，“受‘全面两孩’生育政策影响，2017年全省二孩出生大幅增加，达到21.23万人，较2016年增加了6.84万人；出生人口的孩次结构发生明显变化，二孩占比达到49.97%，较2016年提高14.41个百分点，二孩占比首次超过2.83个百分点。”

“2016年‘全面二孩’政策实施以来，全省出生人口增加明显，一定程度上缓解了出生人口减少的压力，但随着我省经济社会发展和人口年龄结构的变化，育龄妇女人数呈现逐年减少、妇女初婚和初育年龄呈现不断推迟的趋势，妇女生育意愿也有所下降，未来出生人口增长后劲乏力。”《报告》分析指出，“首先，从2010年以来结婚人数来看，自2014年起，结婚（含初婚）人数逐年减少，2016年登记结婚数为33.3万对，较2015年减少2.34万对；初婚人数为54.49万人，较2015年减少5.36万人。其次，从2010年第六次人口普查与2015年全国1%人口抽调调查推算的育龄妇女人数来看，自2015年起，育龄妇女人数呈现逐年减少趋势。2015—2017年，全省15-49岁育龄妇女人数年均减少约14万人，其中20-29岁生育旺盛期育龄妇女人数年均减少约11万人。再次，从2017年生育二孩妇女的年龄结构看，近八成为25-34岁的育龄妇女，目前，这部分年龄组育龄妇女人数在全部育龄妇女人数比例较大，但随着时间推移，未来几年这部分育龄妇女的生育需求逐渐释放后，新进入这部分年龄组的育龄妇女人数逐渐减少，二孩出生人数增长将受到阻碍。最后，根据近几年育龄妇女生育意愿，有近六成的家庭不愿意生育二孩。总体来看，受上述多种因素综合影响，未来出生人口增长后劲乏力。”

针对陕西人口发展面临的挑战，《报告》提出了关于促进人口均衡发展的几点建议，其中包括“适时全面放开计划生育，出台鼓励生育措施，通过对生育进行补贴奖励等方式提高生育意愿”：“借助2017年，全面二孩政策已取得积极效应，积极完善配套政策措施、提升孕产医护水平、优化幼儿养育环境。

一要完善配套政策措施，提高妇女生育意愿。未雨绸缪，适时全面放开计划生育，出台鼓励生育措施，通过对生育进行补贴奖励等方式提高生育意愿，增加出生人口数量，优化人口年龄结构。积极构建配套的政策体系，保障女性就业、休假等合法权益，平衡工作和家庭的关系。

二要提升孕产医护水平，缓解医护供需矛盾。要进一步加大妇幼健康机构建设，改善妇幼保健和计划生育服务机构的基础设施条件，增加妇幼保健服务能力的供给，培养和引进妇幼技术人才，提高妇产科医护水平和技能，加强孕期监测，提高孕妇的风险防范意识，为育龄妇女提供优质服务。

三要优化幼儿养育环境，减轻幼儿养育负担。建立和完善0至3岁儿童托幼机构的设立条件和监管政策，完善儿童医疗服务体系，加大儿科医生培养力度。加快幼儿园建设，加强幼儿教育的师资培训，提高幼儿教师的专业技能，提升公共托幼服务水平。同时，要加强和完善出生人口的信息统计，为优化配置教育、医疗等公共服务资源提供数据支撑。”

责任编辑：吴金明