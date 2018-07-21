专家：东北振兴要敢于冲破利益固化藩篱

原标题：贾康：人才是东北振兴的关键，不求为我所有，但求为我所用

7月20日，经济学家贾康在第三期“东北大讲堂”中阐述了供给侧结构性改革中东北应如何振兴的一些观点。 东北大学供图

“谈东北振兴，人才供给是供给侧方面非常重要的一个切入点，不求为我所有，但求为我所用，这是关键。”

7月20日下午，华夏新供给经济学研究院首席经济学家、中国财政科学研究院研究员贾康在第三期东北振兴大讲堂上发表了自己对供给侧结构改革中，东北怎么振兴的一些观点。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）了解到，东北振兴大讲堂是由东北大学、中国（海南）改革发展研究院、中国东北振兴研究院联合主办，和东北振兴年度论坛、东北振兴专题论坛一起成为中国东北振兴研究院的系列高端智库活动。

东北振兴要敢于冲破利益固化藩篱

贾康与东北渊源颇深。他说，他的爷爷是辽宁海城人，“多年前，我在履历表的籍贯一栏一直填写的是辽宁海城”。

“我爷爷写过一篇小文，叫‘在白山黑水间’，讲的是对东北的眷恋。”因着这层关系，贾康对东北抱有持续的关注和关心。

贾康认为，改革开放以来，我国经济发展取得巨大成就主要是依靠供给侧改革，“正是一次次的制度供给改革，才有其他要求供给侧的变化，进而推动全要素生产率的提高，形成中国经济腾飞的强大引擎”。

在供给侧结构改革中如何结合东北实际去振兴东北，贾康提到了“四大关键”和“七大抓手”。

其中一个“关键”是在制度供给上，东北要用于在改革深水区攻坚克难，敢于冲破利益固化的藩篱，加快行政体制和国有企业等重点领域的深化改革。

“东北的成绩要充分肯定，但存在的短板和教训也要更真切地观察和总结。”贾康说，东北是重工业基地，有不少占经济比重较大的国有企业，在进一步寻求重化工业和国有企业振兴的同时，还要趁热打铁发展民营经济和混合所有制经济，“这是从未来的发展潮流来看的”。

而这样的改革还需要一个“关键”，就是在观念转变上，东北全面振兴需要进一步的解放思想，焕发改革勇气和重塑改革精神。

贾康认为，观念和制度机制的改造应该结合起来，而这里面有一点是政府比较做的，就是形成新一轮东北振兴发展的战略规划，让战略规划尽可能做到接受住长期的考验。

于是贾康又提出一个在发展战略上的“关键”。他指出，东北振兴发展，只考虑“比较优势战略”是不够的，“这个战略只能解决低中端问题，碰到天花板就不好适用了，决定性的中高端问题必须依靠‘赶超战略’，这也是我们特别强调的守正出奇”。

说到底，贾康认为，东北振兴不能仅停留在执行上，创新也是“关键”，要寻求制度创新可以带出什么，要推崇创新文化。而创新文化则体现在诸多方面，譬如要着力打造服务型、开放的政府，加强对产、学、研的创新者和知识分子的人文关怀，形成“求才若渴，奉若上宾”的文化氛围，着重对各类人才的激励与爱护，同时要对创新失误给予理解与包容。

激发人才贡献智力比留住人才更关键

在指出东北振兴的“四大关键”之后，贾康又提出了振兴东北的“七大抓手”，也就是说，从哪些方面切入可以实现对“关键”问题的突破。

这些“抓手”包括制度供给、规划供给、科技供给、人才供给、物流供给、环境供给和文化供给。

贾康把制度供给放在第一点来谈，因为他认为东北振兴发展不能只依靠等待，要比别的地区在制度供给上走得更快，甚至先行一步。

“除了贯彻执行中央的制度，东北地区还有制度供给主动而为的空间。比如在中央提倡的大部制改革、财税体制改革等方面，东北地区能否主动作为，加快进度，在切实降低行政成本方面，下大工夫。”贾康说道。

此外，在谈到人才供给时，贾康说，“这是供给侧方面非常重要的一个切入点”，重视人才问题，不是简单地引进人才、留住人才，而是要激发人才贡献智力，这是最能体现当地人才战略水平的。

如何最大限度地激发人才为振兴东北贡献智力，贾康表示，东北还需要重视文化供给，“共赢文化、契约精神都很重要，能够显著降低经济交往中的交易费用，才会有更多的人才愿意投身创业创新”。

责任编辑：吴金明