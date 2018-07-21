教育部2017年决算报告公布 高等教育支出超1079亿

原标题：教育部2017年决算报告公布：高等教育支出超1079亿元

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从教育部获悉，7月20日公布的教育部2017年决算报告（简称报告）显示，本年支出合计约2686亿元，其中一般公共预算财政拨款支出超1353亿元，占本年支出合计的50.4%。

一般公共预算财政拨款支出中的92.4%用于教育支出。高等教育（项）支出占其大头，超过1079亿，完成年初预算的103.1%。报告显示，高等教育（项）支出决算大于预算数的主要原因是，中央财政根据事业发展需要追加教育部中央高校土地置换收入、中央基建投资、博士生国家助学金、退休人员基本养老金等财政拨款。

澎湃新闻了解到，根据财政部、教育部新出台的《关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知（财政科教）[2017]5号》的相关规定，为进一步支持博士生培养工作，调动青年高端人才积极性，经国务院同意，从2017年春季学期起，提高全国研究生招生计划内的全日制博士生（有固定工资收入的除外）国家助学金资助标准，其中：中央高校博士生从每生每年12000元提高到15000元，地方高校博士生从每生每年不低于10000元提高到不低于13000元。

除了博士生国家助学金外，诸如“澜湄合作基金项目”“亚洲区域合作专项”、国家重大科技基础设施项目、“文化产业发展专项资金”等项目同样获得资金追加。

另外，在一般公共预算财政拨款支出决算中，完成年初预算比例相对较高的两项分别为“其他科学技术支出（项）”及“工艺最及其他制造业（项）”。前者完成年初预算的526.6%，决算数大于预算数的主要原因是“青年千人”项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。而后者完成年初预算的770.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

值得注意的是，因贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约要求，教育部“三公”经费全年支出比预算有所节约，经费支出预算为1，907.63万元，支出决算为1，523.99万元，完预算的79.9%，其中因公出国（境）费增加0.36万元，公务用车购置及运行费减少7.45万元，公务接待费减少164.55万元。

通过自评查漏补缺后，教育部下一步需要进一步提供对高校资助工作的服务能力和质量。同时，在“高层次人才计划专项经费”上，仅完成预算的67.9%，项目资金执行还有待进一步加强。

教育部部门决算反映部本级（包括独立核算的驻外机构）、教育部离退休干部局、75所直属高校以及36个直属单位的经费收支情况，不包括中央财政转移地方用于支持各地学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育等的教育专项。

责任编辑：吴金明