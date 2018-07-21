原标题：内蒙古达茂旗遭遇洪灾 1人死亡2人失踪

中新网包头7月21日电 （记者 李爱平）21日凌晨，内蒙古自治区包头市达茂旗官方通报，该县遭遇洪灾，致1人死亡2人失踪。

通报称，7月19日，达茂旗境内出现强对流天气，普降大到暴雨。当地艾不盖河水位上涨超出警戒线，最大流量达到每秒1040立方米，该旗多地遭受洪灾出现险情。

降雨从19日凌晨5时起至16时止，18时左右洪水开始减退。截至当日19时，该旗25个监测站全部监测到雨情，其中，大暴雨级别站点1个，暴雨级别监测站12个，大雨级别站5个。百灵庙镇、乌克忽洞镇、明安镇、希拉穆仁镇、达尔汗苏木、满都拉镇、石宝镇、巴音花镇等均不同程度发生洪涝灾害。

据21日凌晨通报，此次洪灾造成2人失踪，1人死亡，多处桥梁道路被冲毁，百灵庙南外环路临街商铺进水，临近河岸的新兴花园和开心家园两居民小区大面积进水。洪灾还冲毁部分供电和供水设施，导致百灵庙镇停水停电。

目前，达茂旗已启动抗洪抢险应急救援预案三级响应，对重点河段实行旗领导带队24小时严看死守，确保人民群众生命财产安全。抢险救灾工作仍在紧张进行中，各苏木乡镇财产损失正在后续统计中。（完）

责任编辑：张义凌