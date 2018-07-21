港媒：美国拟允许蔡英文再度“过境”

资料图片：美国佛罗里达州迈阿密机场 新华社记者殷博古摄

原标题：美国拟允许蔡英文再度“过境” 港媒：不可能经停华盛顿或纽约

参考消息网7月21日报道 港媒称，消息人士透露，华盛顿计划允许下月前往南美参加巴拉圭总统马里奥·贝尼特斯就职仪式的台湾当局领导人蔡英文，经停美国南部城市机场。

据香港《南华早报》网站7月20日报道，与美国和台湾当局关系密切的人士说，蔡英文在前往巴拉圭途中可能经停得克萨斯州休斯敦或佛罗里达州迈阿密机场。巴拉圭是18个与台北建立全面“外交关系”国家中唯一的南美国家。

一名消息人士说，为了避免惹怒中国大陆，美国“不可能”让蔡英文进入华盛顿或纽约等重要城市。

另一名消息人士说，华盛顿“不是一个切实可行的选择”，但纽约可能是一个选择，因为历史上曾有台湾当局领导人到过纽约。

报道称，台北17日证实，蔡英文将接受巴拉圭的邀请，于8月15日出席贝尼特斯的总统就职仪式，但蔡英文的行程仍未确定。

消息人士说，华盛顿和台北可能尚未就哪个城市将作为蔡英文中转站作出决定。一名消息人士说，蔡英文也可能会停留“一个以往从未‘访问’过的地点”。

报道称，蔡英文就职以来，已多次“过境”美国领土。

美国国务院一名发言人7月19日在邮件中说：“美国偶尔会为台湾当局的代表过境美国提供便利。”

责任编辑：张义凌