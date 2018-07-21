“独派”青年在中正纪念堂泼漆 仅被罚不足500元

原标题：“独派”青年在中正纪念堂泼红漆 仅被罚不足500元

图为中正纪念堂蒋介石铜像被泼漆。（来源：联合新闻网）

海外网7月21日电 台湾“独派”青年一再向蒋介石铜像泼漆，行为愈发嚣张。他们先是今年2月28日到慈湖陵寝向蒋介石灵柩泼漆，随后又在该案开庭当天，于7月20日到中正纪念堂向蒋介石铜像再次泼漆。而台湾警方仅对泼漆的两人罚款2000元新台币（约合人民币442元），台当局对此竟解读为“因社会各界对转型正义有急迫感”。台当局的纵容和默许行为引发岛内痛批，被斥“既没文化，又没水平”，是“选择性、标准不一、不入流的假正义”。

“独派”青年泼漆仅被罚2000新台币

据台湾《联合报》报道，台湾桃园地方法院7月20日对“大溪慈湖陵寝228遭泼漆”一案首度开庭，涉案者为10名“独派”青年。就在开庭之前，10名被告中的李嘉宇、陈俞璋竟然前往台北中正纪念堂再次泼漆，不仅把灌入红漆的鸡蛋壳扔向蒋介石铜像，还向大厅和阶梯泼洒红漆，现场一片狼藉。

据报道，警方将两人带回讯问时，李嘉宇辩称，中正纪念堂内的蒋介石铜像“不该存在”，才会策划泼漆。警方认为，两人违反“社维法”，各罚款2000元新台币。

图为中正纪念堂阶梯被泼漆。（来源：联合新闻网）

而在中正纪念堂遭“独派”青年泼漆后，一直在中正纪念堂进行修复工作的工程团队通过社交媒体痛斥，“我们在这边已经风吹日晒一年多了，你们短短两分钟泼了红色油漆离开，我们工作的信仰与执着都被你们毁了。你们闯进鹰架时，我们的人就在旁边施工，这样你们怎么泼得下去？希望你们都能平安回家，晚上都睡得着。”

泼漆青年出庭行径嚣张：玩手机，呛法官

另据台湾《中国时报》报道，慈湖泼漆案20日在桃园地方法院开庭，10名被告中的2人上午到中正纪念堂泼漆被捕，未能出庭。余下8人先是与统派团体在场外爆发激烈冲突，直到警方出面制止。开庭后，8人言行更是无比嚣张，在法庭内拍照、玩手机、喝饮料、披上抗议白布条，离谱行径让法警都频频摇头。

据报道，当审判长、桃园地方法院法官许自玮询问8人资料时，其中5人全程说“台语”（闽南语），把住址中正路称为“臭头路”，甚至故意用农历日期回答生日，让法官当庭比对日历，并把律师事务所作为联络地址。仅人员确认环节，法官就花掉了半个多小时。

此外，被告郭润庭在庭上公然玩手机，法官想制止时却被呛，“卷证这么多我哪背得起来！”另一名被告周维理更是妄称“泼漆是艺术的展现、把台湾推向国际。”8人均否认自己有违法行为，主张所谓“言论自由”，还叫嚣“中国人滚回中国入土为安”。8人律师团甚至以所谓“台湾主权未定论”，提出桃园地方法院“没有管辖权和审判权”。庭审现场一片混乱。

台当局竟称：显现“转型正义急迫感”

据《联合报》报道，对于中正纪念堂遭泼漆一事，台文化部门竟称，“这显现社会各界对于转型正义有急迫感，因此这样的行动一再发生。”

台文化部门声称，中正纪念堂运作是依据“中正纪念堂管理处组织法”，中正纪念堂转型必须从法律修改着手，所以台文化部门预计将于2018年底前提出“中正纪念堂转型草案”，召开公听会，并将草案提送至台行政部门审查，以“完备法制程序”。

台文化部门还称，“转型正义”除了是政治法律工程，也是重大的社会工程，呼吁社会各界应该“透过对话，促成相互倾听理解，进而了解历史真相，共同推动转型工程。”

国民党痛批：不入流的假正义

对于台当局文化部门的说法，国民党智库召集人林郁方批评道，就因为蔡当局的纵容和默许，助长了那一小撮人泼漆的歪风。他痛斥，泼漆事件发生后，台文化部门的说法“既没文化，又没水平”，透露出民进党当局偏窄和仇恨的心态。

对于“独派”青年泼漆一事，国民党立法机构党团谴责称，这是撕裂社会族群，肇因就是民进党完全执政两年以来厉行“去蒋化”、“去中化”的“文化台独”政策，一连串的泼漆是台当局高层鼓励与纵容所致，“假改革、真斗争”，是“独派”下流、低级的“转型正义”。

国民党立法机构党团书记长曾铭宗批评道，慈湖与中正纪念堂泼漆事件发生后，台当局司法处理不仅“刻意龟速、轻纵”，台当局高层与绿营民代更是默不出声；相比之下，乌山头水库日籍水利工程师八田与一铜像被砍，时任台南市长的赖清德“高分贝谴责并要求严办”，检警也都展现高效率、快速侦办与起诉，证明蔡当局的“转型正义”是“选择性、标准不一、不入流的假正义”。

国民党立法机构党团总召林德福也表示，“转型正义”不该成为挑衅、刺激族群对立的大旗，而应促进包容与谅解。他指出，不断制造加害者、被害者间的对立，在双方的伤口撒盐，重复再重复地标签化，根本无助于促进台湾社会族群和谐。（海外网 姜舒译）

责任编辑：霍宇昂