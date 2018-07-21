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黄色预警：第10号台风“安比”明天将在江苏登陆

黄色预警：第10号台风“安比”明天将在江苏登陆
2018年07月21日 16:44 央视新闻
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　　原标题：台风黄色预警！第10号台风“安比”明天将在江苏登陆

　　中央气象台今天早晨6点继续发布台风黄色预警，今年第10号台风“安比”的中心今天早晨5点位于浙江省象山县东偏南方约790公里，就是北纬25.8度、东经128.8度，中心附近最大风力有10级。

　　预计，“安比”将以每小时30公里左右的速度向西北方向移动，即将于今天上午进入东海东南部海域，强度将有所加强，最强可达强热带风暴级或台风级，将于明天凌晨到上午在浙江临海到江苏启东一带沿海登陆。

责任编辑：霍宇昂

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