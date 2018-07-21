台风“安比”预计明天上午到中午在上海沿海登陆

原标题：上海气象部门：“安比”预计明天上午到中午在上海沿海登陆
据上海气象部门消息，今天17时台风“安比”位于上海东偏南约490公里洋面上，将以每小时30~35公里速度向西北方向移动，最大可能穿过舟山群岛，于22日上午到中午在上海沿海登陆，登陆时为强热带风暴级（10~11级），上海最大风力8~10级，沿江沿海地区和长江口区9~11级，洋山港区和上海市沿海海面10~12级；过程雨量可达大雨到暴雨（40~80毫米），个别站点大暴雨（100~150毫米），小时最大雨强40~60毫米。
澎湃新闻记者从上海市防汛指挥部获悉，受今年第10号台风“安比”影响，预计上海沿江沿海地区今天半夜到明天白天风力9~11级，并伴有大到暴雨（40~80mm），局部大暴雨（100~150mm），小时最大雨强40~60mm。上海中心气象台已于7月21日17时30分将台风黄色预警信号升级为橙色，市防汛指挥部决定于17时35分将全市防汛防台应急响应行动提升为Ⅱ级，请各区立即做好人员应急撤离工作。
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