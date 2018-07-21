帕劳最大航空公司因支持“台独”停飞?老板急辟谣

原标题：台媒炒作帕劳最大航空公司因支持“台独”停飞，老板急忙辟谣

[观察者网综合报道]

帕劳太平洋航空公司近日宣布停飞大陆航线，台湾岛内不少媒体炒作，该公司此举系因帕劳政府不愿与台湾断交，得罪大陆，牵连该公司业务所致，在岛内博得不少同情。甚至不少人号召应当重视这份“友邦情谊”，组团前往当地旅游。

对于台湾媒体的这番政治化炒作，帕劳太平洋航空公司董事长邱宏照本人大惊失色，急忙向媒体澄清，自己并无政治意图，停飞完全是商业考量。

他还表示，自己在帕劳主打大陆游客的旅游生意本来很不错，还有很多构想，在蔡英文否认“九二共识”后，情况急转直下。自己90年代初就到大陆投资电子业，即使在陈水扁政府时期，两岸关系都没有“这么紧绷”。

他明确表示，支持一个中国，反对台独，支持两岸维持现状。

帕劳是一个人口仅两万的太平洋岛国，主打旅游业，邱宏照2012年在当地买下一家酒店成立“百悦集团”，后又租下一架飞机，招募20名导游，经营一条龙旅游业，成为该国第一大企业，每年仅缴纳税收就达到该国GDP的5%。

帕劳太平洋航空官方网站截图

香港风传媒网站7月21日刊出了对邱宏照的专访：

邱宏照开门见山地表示，自己跟政治扯不上边，帕劳太平洋航空结束营业，百分之百是商业考量。

邱宏照说，（台湾媒体炒作的）什么“挺台湾、反中国（大陆），所以决定停航”，全是无的放矢！不知道为何有些媒体如此形容公司的决策？更何况，我可以很明白表态：我支持“中华民国”，我希望两岸维持现状、我反对台独。

他说，我20岁出社会，1990年我就到大陆投资电子业，十几年前的陈水扁时期，那种局势我当然也经历过，但坦白说，那时候的两岸关系甚至没有现在闹得僵，我们也万万没想到，两岸会变得这么紧绷！

他说，现在的我只能苦笑，因为我的处境就跟台湾在地许多的果农、饭店老板、游览车公司老板一样，贷款买了车、盖了饭店，一下子房间空荡荡、东西卖不掉，只能想办法趁早认赔贱卖了。

邱宏照（风传媒图）

邱宏照从头回顾了自己在帕劳成立百悦集团的经历。

他说，自己到帕劳玩过一次以后，非常喜欢当地精致，干脆在2012年买下一间饭店，成立“百悦集团”（Sea Passion Group）。接着，他们增加餐饮宴会服务，因为帕劳没有足够的空间办理大型会议，有时候帕劳政府官员们开会，还借用他们饭店可容纳两百人的主宴会厅。

两年后，邱宏照成立航空公司，用一条龙方式做，他的策略是“卖木制家具就从种树开始”，自己接行程、住宿、景点观光导游到餐饮，每一项都自己做。

邱宏照的帕劳太平洋航空公司只有一架飞机，是从斯洛伐克租来的，航线也只有两条，每周三天从帕劳飞香港，另外三天从帕劳经澳门来回巴里岛。

他说，“我们很小，但航空公司刚成立时生意兴隆，决不是什么‘幽灵航空’。以前大陆对前往帕劳没有管制，可以很轻松的做，最热门的暑假旺季里，两个月净赚2、3百万美元，甚至全年赚3、5百万也没有问题。

帕劳太平洋航空公司航线图（官方网站）

蔡英文否认“九二共识”导致情况急转直下

但是（台湾）政党轮替后，情况开始转变，大陆对旅客前往帕劳限制越来越多，旅行团陆续传出被禁止出团。到九二共识被蔡英文否认，今年压力更大，官方甚至下令旅游广告、节目不准出现帕劳字样，旅客连网上都看不到关于帕劳的信息，当然不会来玩。

当发现连暑假也亏损，我们知道情况已经很紧迫，干脆决定到8月26日结束营业。初步结算，上半年我们大约已经亏损300万美元，连同税金等其他所有开支，清算下来总共大约亏损500万美元；我们本来是可以一年赚500万美元的航空公司，价值（指本益比）十倍算就好，（估值）应该有5000万美元，如今落得赔500万美元退场，变化之快，让我感触很深。

邱宏照感叹，最后这一个多月，我们航空就进行大特价“甩卖”，这是暑假唉，别人没有半点优惠，我们竟然买一送一，没办法，做不下去。至于饭店受影响也不小、营收掉一半，但起码全世界旅客还可以照样接。

帕劳太平洋航空官方网站停航声明

帕劳第一大企业 占GDP达5%

邱宏照说，我们百悦集团在帕劳应该是最大的企业，光是自家贡献当地税收，一年就有约700万美元，其他周边的相关企业因此缴纳的税也有700万美元左右，以帕劳全年GDP（国内生产毛额）2.93亿美元计算，单是百悦集团给帕劳创造的税收，占帕劳GDP就将近5%。

他说，本来我还有很多构想、准备继续推广帕劳观光的周边业务，像是贩卖免税商品、成立游艇俱乐部、推展观光房地产等等，但很可惜，现在都没机会实现了。7月10日，我儿子已经代表百悦集团、到帕劳国会发表声明，表达我们将停航的决定。我们很为难，大陆政府不能得罪，台湾不能得罪，帕劳当地都是老朋友，更加不该得罪，但我出面把事情说清楚总可以吧！

帕劳百悦酒店远景（风传媒图）

帕劳太平洋航空机组人员正面临失业（风传媒图）

在商言商，接待陆客确实是我们航空经营的主力，最初我们曾经响应（台湾）政府、开拓台北飞帕劳航线，但经营半年多，成本效益不如大陆航线，后来就改为飞香港、主打陆客族群；同样的行程，在台湾顶多卖三万元新台币（约合人民币6636元），在大陆可以卖到五万（约合人民币11060元），以一个月接待三千人次计算，接待陆客就可以多赚六千万（约合人民币1327万元），获利高很多，至于我们公司在当地的二十位导游，每人每月收入一万美元不是问题。

但另一方面，我曾经担任台湾同乡会长两年，为了和帕劳关系，我也在当地做了不少义务服务，像是我每年会邀请上百个成绩优异的帕劳儿童，和全家共同飞到香港迪士尼、全程免费玩一趟；先前帕劳发生旱灾，也是我们公司空运清水到当地解决民生问题。还有帕劳官员临时因急病，外交部紧急找好友的医疗包机公司转送台湾治疗，我还不忘向好友关照：“申请不到钱，这趟飞行的开销我付款！”帕劳外交部长官了解到我的付出，还曾经主动表示，愿意代我申请角逐国家磐石奖，表扬我对外交的重大贡献，后来是因为在侨居地居住时间未达标准才作罢。

邱宏照最后感慨，说得再多，航空公司终究再一个月就要结束了，我想最后一天我会飞到当地，跟空姐还有当地员工一起吃顿饭，谢谢大家这段期间为公司辛勤的付出。

另据邱宏照在观察者网风闻社区发帖，帕劳太平洋航空目前还保留澳门飞巴厘岛航线。

责任编辑：霍宇昂