受台风安比影响 长三角铁路部分列车车票暂停发售

原标题：受台风“安比”影响 长三角铁路部分列车车票暂停发售

中新社上海7月21日电 （王子涛）为做好预防台风对铁路运输的影响，中国铁路上海局集团有限公司对7月20日至7月23日途经东南沿海铁路、金温铁路、合福高铁等线路的部分列车车票暂停发售。据最新消息，受台风“安比”影响，7月22日金山铁路旅客列车也将暂停运行。

今年第10号台风“安比”预计7月21日夜间至22日早晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆。

中国铁路上海局集团有限公司相关负责人表示，目前铁路部门密切关注台风路径变化，根据风速雨量实际，将采取停运、停售、限速、迂回、折返、加开、恢复开行等措施，动态调整列车开行方案，确保旅客出行安全。

涉及此次抗台防灾重点的宁波工务段、杭州工务段、宁波车务段、金华车务段和杭州站等单位，铁路部门将加强与辖区防汛、气象、水利部门密切联系，随时掌握台风信息，分片分线重点包保，动态实时跟进调整抗台防灾措施。

为迎战“安比”台风，中国铁路上海局集团有限公司安排专人盯控台风及降雨预报信息及实时信息，超前部署防范措施。工务部门重点加强对桥梁检查车等活动检查设备采取止轮等加固措施，对桥梁钢质步行板采取固定措施，防止被吹起侵限；加强对沿线危树、声屏障、广告牌、防抛网以及紧临线路房屋的检查，加强对隧道拱顶的检查，发现异常立即处理或通知相关产权单位处理。同时，车务、货运、供电、电务、房建等部门也提前做好相关设备的安全检查与应急防范措施。（完）

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