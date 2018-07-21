天大设计总院原院长洪再生逝世 曾视养老为大问题

原标题：天大设计总院原院长洪再生逝世，曾视养老为未来中国最大问题

7月21日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从天津大学建筑设计规划研究总院（以下简称“天大设计总院”）办公室工作人员处获悉，天大设计总院原院长洪再生教授，于2018年7月18日（当地时间上午10点，北京时间下午3点）在土耳其逝世，享年56岁。

洪再生 资料图

天津大学官方网站资料显示，洪再生1996年博士毕业于日本神户大学，获工学博士学位。当年10月，洪归国后任天大建筑学院城规系副主任兼天大城市规划设计研究院院长。2001年，天大设计总院创立，洪再生出任天大设计总院副院长兼天大城市规划设计研究院院长。2005年5月，洪担任天大设计总院院长兼天大城市规划设计研究院院长，直至2017年袁大昌接任天大设计总院院长职务。

洪再生生前担任天大设计总院执行总规划师，天津大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，天津市城市规划大师。

其科研成果包括：主持完成的《天津建筑风格及设计应用》获天津市科学技术二等奖，研究成果《天津建筑风格》成为天津市进行注册建筑师培训的教材之一；发表专业论文60余篇；完成科研项目10余项。

2017年5月6日，天津卫视《中国人》栏目播出的《蓝图》讲述了时任天大设计总院院长洪再生的工作经历。

2001年，天大设计总院成立，是由创建于1952年的天津大学建筑设计研究院与天津大学城市规划设计研究院组合而成，也是国家重点大学中第一家总院设计机构。

报道称，2005年，洪再生竞选成为天大设计总院院长。竞选时，洪再生对学校领导、全院同志说，“我希望在我当院长的四年里，把我们现在的四千万设计收入，打造成到我任期满的时候到一个亿。”当时很多人都觉得夸张，结果到2007年底，距离洪再生任期满还有两年时，已提前产值上亿。

另据《中国建筑报》2016年11月报道，洪再生当时已认为日本的老龄化问题会是中国未来即将面临的问题，他把眼光锁定在国内的养老市场。

报道称，这源于他在日本读博期间亲眼目睹了日本经济从快速发展到泡沫的阶段，然而就在经济极为低迷的1995年，日本政府却建立了很多学校，培养介护方面人才，反映出即使在这样的大环境下，养老产业仍然很有市场。于是，洪再生在2016年成立了5个专业特色院，将医疗健康养老列为其中的首个专业特色院。

“养老将是中国未来面对的最大问题。”谈及热点话题，洪再生认为建筑师设计医疗或养老建筑，除具备高超的技术，更不可缺少的是一份人文情怀。

责任编辑：霍宇昂