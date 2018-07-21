迎战台风:李强再提明确要求 应勇开会再部署落实

原标题：迎战“安比”！李强再提明确要求，应勇召开会议再部署再落实

随着今年第10号台风“安比”逼近上海，上海市防汛指挥部7月21日17时35分发布防汛防台橙色预警，启动II级应急响应。正在国外访问的市委书记李强多次电话询问台风“安比”的最新动向及对上海的影响，今天傍晚又专门致电市防汛指挥部，询问了解全市防汛防台工作和责任落实情况，并就进一步贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾工作的重要指示精神，切实做好全市台风防御应对工作提出明确要求。市委副书记、市长应勇今天在市防汛指挥部主持召开全市防汛工作视频会议。

李强强调，全市各区、各部门、各单位一定要层层夯实责任，加强应急值守，枕戈待旦、严阵以待，着眼于最不利的情况，做好最充分的准备，全力以赴做好台风“安比”防御应对工作，确保防汛防台各项措施落实到位。要密切跟踪台风“安比”走向，及时发布权威气象信息。要认真排查所有风险点，重点对沿江沿海地区的码头、水上作业企业、渔船渔民等和中心城区的老旧小区、低洼地带等重点区域，采取有效防范措施。各项工作都要做深做细，特别是人员撤离安置工作，广告牌和店招店牌检查工作，防范高空坠物工作，地铁、电力、道路等城市运行重要基础设施防汛防台各项工作等，确保上海城市安全平稳运行和人民群众生命财产安全。

应勇在市防汛指挥部主持召开全市防汛工作视频会议时指出，此次会议是进一步贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾工作重要指示精神的会议，也是上海决战决胜第10号台风“安比”工作再部署、再检查、再落实的会议。应勇传达了市委书记李强的有关工作要求并指出，市各有关部门、各区要高度重视，全力以赴，切实做好台风“安比”各项应对和处置工作。

市委副书记尹弘，市防汛指挥部总指挥、副市长时光辉讲话。市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，上海警备区副司令员王治平，武警上海市总队政委徐国岩出席会议。市领导翁祖亮、翁铁慧、许昆林、彭沉雷分别在浦东、金山、奉贤、崇明出席防汛指挥部分会场会议。

会上，市气象局通报了第10号台风“安比”最新动向，市防汛办通报全市应对“安比”的工作情况。应勇分别与全市16个区负责同志视频通话，逐一听取各区防台措施落实情况。

应勇指出，应对台风“安比”是对上海城市精细化管理、城市能级和核心竞争力提升的一次考验。要在思想上更加重视，全力以赴，不要侥幸。要立足最不利的情况，着眼最恶劣的天气，防范最极端的事件，做好最充分的准备，争取最好的结果，把损失降到最小。要对风险隐患进行再排查、再整改，不留隐患，不留死角。各区、各条线都要在台风到来前，继续对各类风险隐患区域开展拉网式排查，尤其要注重以人为本，切实做好转移避险、人员撤离安置的组织工作。对风险隐患的排查整改，要不怕兴师动众、不怕“劳民伤财”、不怕十防九空。

应勇指出，要对防汛抢险救灾的措施再检查、再落实。市领导已经带领四个工作组，分赴相关沿海区检查指导防汛防台工作。各区各部门做了大量工作，但还要和台风抢时间，对重点地区、重点部位进行有针对性的再检查，切实落实防范措施。同时，也要对抢险的措施、救灾的措施进行检查部署，注重力量、物资、设备的统筹调配。

“防汛防台、抢险救灾是一场硬仗。打仗就要有责任、有纪律，对人民群众负责，对上海这座城市负责！”应勇强调，要对责任纪律再明确、再压实。要进一步落实各级党委政府的责任，各级领导要靠前指挥，压实责任。各部门要加强值班值守，应急处置，切实做好防汛防台各项工作。

责任编辑：张迪