美媒称中俄将加强太空合作：将研发超级重型火箭

原标题：美媒称中俄将加强太空合作：将联合研发超级重型火箭
参考消息网7月22日报道 美媒称，中国“长征九号”运载火箭的目标是在2030年前开始飞行。它的直径为10米，高度为100米，一级采用4台发动机产生6000吨推力，另外还有4个助推器。中国运载火箭技术研究院总设计师龙乐豪宣布，借助这样的规模和升力，“长征九号”将实现近地轨道有效载荷140吨，地月转移轨道有效载荷50吨，地球火星转移轨道有效载荷44吨。（美国国家航空航天局的太空发射系统的有效载荷预计为130吨，而美国太空探索技术公司的BFR火箭的有效载荷为150吨，“长征九号”的140吨恰恰介于这两者之间。）
据美国《大众科学》月刊网站7月20日报道，鉴于中国运载火箭技术研究院的目标是到2035年使其所有的太空运载火箭完全可重复使用，因此“长征九号”的可重复使用版本很可能正在进行之中。
报道称，龙乐豪表示，中国国家航天局对“长征九号”有重大计划。除了把宇航员送上月球上和建立月球基地外，“长征九号”在2030年的首航将是火星土壤样本的回归，也就是在2020年完成火星探测器任务之后。龙乐豪说，“长征九号”的重型有效载荷可以支持中国的轨道太阳能发电站，该发电站将由轨道太阳能电池板组成，将能量传回地球上的电力转换器。
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