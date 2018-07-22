原标题：暴雨黄色预警 上海江苏海南广东等地有大暴雨

中国天气网讯 中央气象台7月22日06时继续发布暴雨黄色预警：

7月22日08时至23日08时，浙江北部、上海、江苏中东部、安徽东南部、山东东南部、海南岛、广东西南部、广西南部沿海、台湾中部等地有大到暴雨，其中上海北部、江苏东部、海南岛中西部、广东西南沿海等地的部分地区有大暴雨，局地特大暴雨（250~280毫米）。另外，江南南部、华南东北部、云南西部和南部、四川盆地西部、内蒙古西部、甘肃中部、青海东部、华北北部以及黑龙江东部等地的局部地区有大雨或暴雨。上述地区局地伴随短时强降水（最大小时降水量40~60毫米，局地80毫米以上）、雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：桂强