原标题：暴雨黄色预警 上海江苏海南广东等地有大暴雨
中国天气网讯 中央气象台7月22日06时继续发布暴雨黄色预警：
7月22日08时至23日08时，浙江北部、上海、江苏中东部、安徽东南部、山东东南部、海南岛、广东西南部、广西南部沿海、台湾中部等地有大到暴雨，其中上海北部、江苏东部、海南岛中西部、广东西南沿海等地的部分地区有大暴雨，局地特大暴雨（250~280毫米）。另外，江南南部、华南东北部、云南西部和南部、四川盆地西部、内蒙古西部、甘肃中部、青海东部、华北北部以及黑龙江东部等地的局部地区有大雨或暴雨。上述地区局地伴随短时强降水（最大小时降水量40~60毫米，局地80毫米以上）、雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；
2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；
3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 访华在即 马哈蒂尔给中国送上“大礼”
- 【 军事 】 出鞘：如何看土耳其山寨中国技术搞两...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 小S蔡康永找不到默契?制作人谈节目下...
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 揭秘2018北大在京录取学霸有何特长？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有