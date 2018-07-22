台风安比今日中午将登陆浙江舟山到江苏启东一带

原标题：台风黄色预警：安比今中午将登陆浙江舟山到江苏启东一带

中国天气网讯 中央气象台7月22日06时继续发布台风黄色预警：

今年第10号台风“安比”（强热带风暴级）的中心今天（22日）早晨5点钟位于上海东南方约210公里，就是北纬30.1度、东经123.2度，中心附近最大风力有10级（28米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径180-450公里，十级风圈半径50-100公里。

预计，“安比”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动，强度变化不大，将于22日中午前后在浙江舟山到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

另外，南海热带低压于昨天晚上移到巴士海峡海面，今天（22日）早晨5点钟其中心位于台湾省鹅銮鼻南偏东方约230公里，就是北纬20.1度、东经121.9度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压998百帕。

预计，该热带低压将以每小时20-25公里的速度向东北方向移动，强度逐渐加强，有可能于今天傍晚前后加强为台风（热带风暴级）。

此外，昨天晚上北部湾有一热带低压生成，今天（22日）早晨5点钟其中心位于海南省东方市偏西方约125公里，就是北纬19.3度、东经107.5度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压1000百帕。

预计，该热带低压将以每小时5-10公里的速度向偏东方向移动，强度逐渐加强，有可能于今天白天加强为台风（热带风暴级），并于今天傍晚前后在海南西部沿海登陆。

大风预报：22日08时-23日08时，黄海西南部和中西部、东海大部，以及山东南部沿海、江苏沿海、长江口区、上海、杭州湾、浙江中北部沿海将有7-8级大风，“安比”中心经过的附近海域和地区风力可达9-10级，阵风11-13级；南海东北部偏东海域、巴士海峡、台湾以东洋面，以及北部湾和广东雷州半岛西部沿海、海南岛西部和南部沿海将有7-8级大风。

降水预报：22日08时-23日08时，浙江北部、上海、江苏中东部、安徽东南部、山东东南部、海南岛、广东西南部、广西南部沿海、台湾中部等地有大到暴雨，其中上海北部、江苏东部、海南岛中西部、广东西南沿海等地的部分地区有大暴雨，局地特大暴雨（250~280毫米）。

防御指南：

政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

责任编辑：桂强