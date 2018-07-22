雨水不停天闷热 北京今有分散性雷阵雨明后天中雨

原标题：雨水不停天闷热！北京今有分散性雷阵雨明后天中雨将至

中国天气网讯 预计今起（22日）四天，雨水仍将频繁造访北京，其中今天有分散性雷阵雨，最高气温34℃；明后两天都有中雨，周三有雷阵雨，出行务必带伞，注意交通安全，同时体感闷热，需注意防暑降温。目前地质灾害气象风险预警仍继续生效，请避免山区出行。

最近，北京仿佛拧开了雨水“开关”，下个不停。昨天13时至今天06时，全市平均降水量8.5毫米，城区平均3.0毫米，西北18.0毫米，东北14.9毫米，西南1.9毫米，东南0.9毫米；最大密云黑龙潭135.1毫米（水文站最大密云石城146毫米）。

受近期强降水多发影响，北京市规划国土委和市气象局已于21日9时联合发布地质灾害气象风险预警。

今起四天，雨水仍将不停“到访”。根据北京市气象台今晨发布的最新预报，今天白天多云，有分散性雷阵雨（早晨有轻雾），最高气温34℃；夜间多云，北部有雷阵雨，最低气温25℃。明后两天都有中雨，周三有雷阵雨，出行务必带伞，注意交通安全，同时体感闷热，需注意防暑降温。

气象专家提醒，山区旅游的风险主要表现在交通不便、路况复杂，交通事故多发。地质条件特殊，受天气影响较大，山体滑坡、泥石流、塌方等地质灾害易发高发。公众在汛期应关注并听从政府和有关部门发布的灾害警示，不前往正在发生地质灾害的地区旅游，不在危险地段停留，不在滩涂、河道、山脚、行洪道等区域游览、探险、野营和露宿。如果遇到突发事件，请在第一时间开展自救互救，同时拨打110、119、120及当地公布的求救电话寻求救援。

责任编辑：张建利