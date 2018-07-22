原标题：面对美国颠倒黑白，华春莹的这些回应太精彩！

本周的外交部例行记者会，从周一到周五，每天都会有记者问到中美贸易相关问题。发言人华春莹也是见招拆招，妙语不断。

7月16日

连发三问

记者问：美国在《关于301调查的声明》中指责中国长期从事不公平贸易，导致中国占便宜、美国吃亏。外交部发言人对此有何回应？

对此，华春莹连发三问进行回应：

美国是世界贸易规则主要制定者，中国是国际贸易后来者、WTO规则接受者。规则制定者制定的规则是利人不利己的？

过去40年间，中美贸易规模增长了230多倍，去年两国贸易总量已接近6000亿美元。生意人不做亏本买卖，难道美国在过去40年里一直和中国做亏本买卖吗？

今天中国已成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴，难道这么多国家都在并将继续与中国做亏本生意吗？

一句话，公平是靠大家平等协商来制定国际规则，而不能自说自话。

7月17日

三个为什么

记者问：一段时间以来，美国通过发布多份报告，指责中国不遵守世贸组织规则，并将此作为对中国实施单边贸易措施的重要理由。中方对此有何评论？

对此，华春莹用三个为什么进行回应。

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么选择加入世贸组织？

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么全面履行“入世”承诺？

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么始终坚定维护WTO核心价值和基本原则？

华春莹用事实说话，列出大量数据表明中国是遵守世贸组织规则的模范生。

知人者智，自知者明。相比之下，美方不仅把美国一个国家的利益凌驾在全球利益之上，而且把美方的国内规则凌驾于全球规则之上。

7月18日

四个“错”

记者问：美国副总统彭斯日前在讲话中表示，在所有行业，中国对美商品征收的关税是美对中国商品征税的3倍，美将采取强硬措施，阻止中国“偷窃”技术。如果中国拒绝公平贸易，继续报复美国，美国不会退缩。中方对此有何回应？

对此，华春莹列出事实，用四个“错”一一回击：

在所有行业，中国对美国关税是美对华关税的3倍？错！以汽车关税为例，美国对乘用车的进口税率是2.5%，但是卡车进口税率是25%，而中国对进口汽车零部件关税只有10%，近期又降到6%。

中国拒绝公平贸易？错！中方从来主张公平贸易。但是公平不能自说自话，不能完全根据自身利益和需要来制定标准。

中国“窃取”美国知识产权？错！美方污蔑中国“偷窃”知识产权是对历史和现实的严重歪曲。

如果中国继续报复，美国不会退缩？错！正确的说法应是如果美国继续任性妄为，世界各国将更加坚决有力回击。

7月19日

真的假不了，假的真不了

记者问：据报道，美国白宫国家经济委员会主任库德洛昨天称，中方阻止中美达成贸易协议以扭转两国紧张的经贸关系。你认为这一说法准确吗？

对此，华春莹回应称，美方出尔反尔、言而无信已是世界公认，但是当着全世界人民的面，美方有关官员居然如此颠倒黑白、倒打一耙，还是超出了一般人的想象，令人感到震惊。

真的假不了，假的真不了。

7月20日

有些人沉溺于自己臆想的世界

记者问：据报道，美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗称，当前中国与世界上其他国家在贸易问题上陷入了零和博弈，美国需要和其他国家共同合作应对。中方对此有何评论？

对此，华春莹回应称，近期美方官员发表了不少颠倒黑白的荒谬言论。美方官员是怎么说的、怎么做的，世界各国是怎么看的，大家心中有面镜子，都很清楚。当然美方有些人可能沉溺于自己臆想的世界中，一时还难以自拔。但是，美国自己高举大棒乱打人，却不允许别人还手自卫；自己关闭大门却要求别人无条件敞开大门；出于国内政治需要和一己之私，把本国利益凌驾于别国利益和国际规则之上，已经给世界上了非常生动和深刻的一课。

责任编辑：张建利