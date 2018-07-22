国家海洋预报台：苏南上海沿海将有最高5米巨浪

2018年7月21日，台风“安比”逼近上海，全城全力以赴做好防御工作。金山城市沙滩海堤严阵以待。视觉中国 图

原标题：国家海洋预报台发布海浪橙色警报，上海沿海将现大浪到巨浪

据中国天气网消息，国家海洋预报台已根据《风暴潮、海浪、海冰和海啸灾害应急预案》发布海浪II级警报（橙色）。

受今年第10号强热带风暴“安比”的影响，预计7月22日中午到23日中午，东海将出现4到7米的巨浪到狂浪区，黄海南部将出现3到5米的大浪到巨浪区，近海海浪预警级别为黄色；上海、江苏南部沿岸海域将出现3.5到5米的大浪到巨浪，该沿岸海域海浪预警级别为橙色；浙江北部、江苏北部、山东半岛南部沿岸海域将出现3到4米的大浪到巨浪，该沿岸海域海浪预警级别为黄色。

受北部湾热带低压的影响，预计7月22日中午到23日中午，北部湾将出现2到3.8米的中浪到大浪区，海南、雷州半岛西部沿岸海域将出现1.5到2.8米的中浪到大浪，该沿岸海域海浪预警级别为蓝色。

责任编辑：张义凌