原标题：台风“安比”登陆进入倒计时 全国高温降水各不同

新华社北京7月22日电（王榕、侯雪静）据中央气象台预报，22日早上8点，今年第10号台风“安比”的中心位于上海东南方约160公里，过去3小时“安比”向西北方向移动约70公里，预计将于22日中午前后在上海到江苏启东一带沿海登陆。受“安比”影响，东部地区高温将有所缓解。

台风“安比”即将登陆 有助于部分地区高温天气缓解

受“安比”影响，21日至22日晨，浙江东北部、福建中部和东北部等地出现分散性大到暴雨；江苏南部、上海、浙江、福建北部出现6至7级阵风，江苏东南部、杭州湾、浙江东部沿海风力有8至9级，舟山群岛有10至13级。

中央气象台22日发布高温黄色预警称，预计22日白天，陕西南部、山西西南部、华北东南部、内蒙古东南部、黄淮中西部、江淮西部、江汉、江南大部、华南中北部、四川东部、贵州北部、重庆、新疆中南部等地最高气温达35至36摄氏度。

中央气象台高级工程师董林认为，受副高影响，近期全国部分地区出现高温天气。由于副高的内部盛行下沉气流，空气增温强烈，所以在副高控制的地区内几乎没有什么风，所以才会出现晴朗少云的高温天气。

董林说，随着台风的靠近，最近几天，副高会慢慢向北收缩、北翘，原来的高温地区变成降水的区域，江南东部、江淮、黄淮等地的高温天气就会缓解。

台风“安比”来势汹汹 部分地区暴雨持续

中央气象台22日发布暴雨黄色预警：受台风影响，预计22日至23日，浙江北部、上海、江苏中东部、安徽东南部、山东东南部、海南岛、广东西南部、广西南部沿海、台湾中部等地有大到暴雨，其中上海北部、江苏东部、海南岛中西部、广东西南沿海等地的部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。

另外，江南南部、华南东北部、云南西部和南部、四川盆地西部、内蒙古西部、甘肃中部、青海东部、华北北部以及黑龙江东部等地的局部地区有大雨或暴雨。

董林说，台风“安比”具有强度发展慢、风速分布不对称、前期移动速度慢，后期移动速度快等特点，此次所带来的降雨强度大、影响范围广。

22日，山东南部、江苏、安徽东部、上海、浙江北部、福建东南部、广西南部沿海、广东西南部、海南岛、青海东北部、台湾岛南部等地有大雨或暴雨，其中，山东东南部、江苏东部沿海、海南岛东部等地的部分地区有大暴雨。

23日，华北东部、黄淮东部、内蒙古西部、华南南部、云南西部等地有大雨或暴雨，其中，天津南部、河北东南部、山东中部、广西南部沿海、广东西南部、海南岛西北部等地的部分地区有大暴雨。

董林说，台风登陆以后，雨带会发生变化。24日以后，台风减弱后的低压环流有可能在安徽境内北上影响华北、东北等地，加上之前的降水，有可能在这些地区引发次生灾害。

中央气象台预计，24日至25日，内蒙古中东部、东北地区西部、华北东北部、广西南部、云南东南部等地有大雨或暴雨，其中，内蒙古东北部、河北东北部、天津北部、广西西南部等地的局部地区有大暴雨或特大暴雨。

今年7月登陆台风数较常年同期偏多

中央气象台预报显示，“安比”将成为今年登陆我国的第4个台风，前3个登陆台风分别为“艾云尼”“玛莉亚”和“山神”，较常年同期偏多，届时今年7月有3个台风登陆我国，较常年7月登陆台风数（2个）偏多。

截至目前，西北太平洋和南海共有10个编号台风，比多年同期平均（6.9个）偏多3.1个，7月有3个台风生成，将全部登陆我国，登陆和生成比例达100%，根据预报，未来10天，西北太平洋还将有2至3个台风生成，今年7月也是个台风多产的月份。

为预防台风“安比”带来巨大影响，政府和相关部门要按照职责做好防台风抢险应急工作，从事水上作业的人群和过往船舶要回港避风，加固港口设施，防止船舶的不必要损失。老人和小孩应留在家中最安全的地方，减少不必要的外出活动，危房人员应及时转移。

气象专家提醒，台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切莫掉以轻心。相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

此外，气象专家还提醒，高温地区的群众应尽量避免午后高温时段的户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施，同时要注意作息时间，保证睡眠，必要时采取一些常用的防暑降温保障措施。

责任编辑：张建利