“安比”登陆 成1949年后第3个直接登陆上海台风

原标题：“安比”登陆 成为1949年以来直接登陆上海的第3个台风

新华社上海7月22日电（记者李荣）今年第10号台风“安比”22日12时30分在上海崇明东部登陆。这是1949年以来直接登陆上海的第3个台风。上海已全城动员，全力进行防御。

上海中心气象台说，登陆时的强度为强热带风暴级（10级、28米/秒），中心最低气压982百帕，登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

据分析，台风“安比”发展至今，一是强度不强，增强缓慢；二是结构不对称，呈空心化，但同时也增强了降水的随机性。由于“安比”携带了丰富的水汽和能量，而且是向上海正面而来。上海全城动员，全力对之进行防御。

上海市防汛指挥部相关人士说，到目前为止，上海全市已组织1600多艘船只进港避风，加固树木4.6万余棵，撤离安置19.27万人。

根据气象资料，1949年至今，登陆上海或低层环流中心经过上海的台风有22个。登陆上海的台风，多数是在浙江中北部登陆以后北上再经过杭州湾登陆上海。而从海上西行直接登陆上海的台风较为少见，台风“安比”成为1949年以来直接登陆上海的第3个台风，此前2次分别出现在1977年和1989年。

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