原标题：热带低压致海南出现强风雨天气 琼州海峡封航

新华社海口7月22日电（记者 吴茂辉）记者从海南省气象台获悉，受北部湾海面的热带气压影响，22日至23日海南省陆地和近海将有强风雨天气。海南省气象局22日8时继续发布台风四级预警和暴雨三级预警。

据监测，该热带低压22日8时中心在距离东方市西偏北方向约100公里的海面上，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压1000百帕。预计，该热带低压中心将以每小时10公里左右的速度向偏东方向移动，强度维持或略有加强，将于22日傍晚到夜间在海南岛东方到儋州一带沿海地区登陆，登陆时强度为热带低压或热带风暴级（7~8级，15~18米/秒）。

气象部门预计，受该热带低压影响，22日8时至24日8时过程雨量，西部的乐东、东方、昌江、白沙、儋州和临高等市县200~300毫米，东部的文昌、琼海和万宁等市县50~100毫米，其余市县100~200毫米。

记者从海南省三防部门获悉，截至22日上午10时30分，全省23687艘渔船回港避风，转移渔船渔排人员68741人；截至22日13时，全省未接到人员伤亡报告。

另外，琼州海峡从21日20时起封航，受此影响，海南进出岛旅客列车停运。记者22日上午走访看到，海口秀英港内有100余辆货车滞留，新海港内有400余辆货车滞留。海口新海港、秀英港、南港港内的待渡车场已停满，各港口呼吁广大货车司机22日白天及夜间不要到港口待渡。

责任编辑：张建利