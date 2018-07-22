印媒：中国与尼泊尔或将于9月在成都举行军事演习

原标题：印媒：中尼或将于9月举行代号“萨加玛塔友谊-2”军事演习

时隔一年之后，中国与尼泊尔之间代号为“萨加玛塔友谊”的军事演习或将再次上演。

据《印度教徒报》7月 21日援引尼泊尔军队方面消息指出，代号为“萨加玛塔友谊-2”的中尼军事演习初步定于今年9月17日开始在中国成都举行，此次演习将为期10天，主要演练科目为灾害应对和打击恐怖主义等相关内容。

此前，据参考消息网2017年4月18日报道，第一届“萨加玛塔友谊”演习在尼泊尔首都加德满都拉开帷幕，由尼泊尔陆军和中国人民解放军陆军联合参与，以反叛乱和反恐战术为重点，这同时也是尼泊尔和中国陆军首次举行此类军事演习。

参考消息网当时报道援引消息人士消息，尼泊尔和中国起初筹划的是将“萨加玛塔友谊”演习按大规模军事演习举办，但遭到印度的强烈反对——考虑到印度和尼泊尔特殊的外交和军事关系——这迫使加德满都限制了此次演习的规模。

据《印度教徒报》7月21日援引尼泊尔军队方面消息指出，此次“萨加玛塔友谊-2”号演习，是中尼双方定期举行双边和多边军事交流的一部分，旨在分享经验、技能和军事专业知识。尼泊尔陆军发言人表示尼方面初步计划派遣15人赴中国参加联合演习，后期人数可能会继续增加，未来“萨加玛塔友谊”系列演习将有希望固定每年在中尼两国之间轮流举行。

责任编辑：张义凌