央视：这种一罚了之的监管 究竟作用几何？

原标题：央财评论丨疫苗问题，必须彻查！

食品药品的安全，事关千家万户，牵动大众神经。早在2015年，习近平总书记就明确指出：要切实加强食品药品安全监管，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立科学完善的食品药品安全治理体系，严把从农田到餐桌、从实验室到医院的每一道防线。总书记“四个最严”的指示，说到了老百姓的心坎里，也划出了食品药品安全的红线。然而，最近陡然冒出的疫苗风波，却让人们警醒：相关部门、企业到底有没有把“四个最严”的要求落到实处？

小小疫苗，护卫的是万千孩子健康成长甚至生命安全，关系到全社会和每个家庭的和谐幸福。但谁能想到，在某些企业里，它竟被贪婪绑架，被资本裹挟，被私欲蒙蔽。本来必须万无一失的安全保障，竟成了迷雾重重的安全隐患。我们不禁要发问，疫苗问题的反复出现，到底因为什么？面对群众的疑虑不安，那些有关部门到哪里去了？

我们不禁要问：问题疫苗企业的拥有者、管理者，你们的责任感到哪里去了？作为企业，你们是市场的有机的主体，是市场的一个个细胞，你们的健康决定着市场的健康，你们的变质则意味着整个市场会出现病变，而这种病变往往难以治疗，也容易蔓延。同时，你们也是父母，也是社会肌体的组成部分，你们的良知到哪里去了？

我们不禁要问：越来越强的监管之下为何还有“漏网之鱼”？应当看到，这些年国家在食品药品的监管上出台了一系列的监管措施，总体成效是好的。但为什么还有这样恶性的事件发生？是视若无睹、执行不力，还是别的什么原因？疫苗是一个暴利行业，围绕疫苗的一个个资本故事，被很多人当成成功案例，在分析研判，在预演复制。这个事关民生大计和国家未来的行业，为何成了某些资本玩家眼里的暴利行业？在资本后面，究竟有几多推手？作为行业主管部门和监管机构，是做好市场规则和社会秩序的维护者，还是资本暴利的助推手？疫苗事件发生后，吉林食药监局的调查用了九个月，九个月后的判罚是罚款344万元。而根据长生生物的公告，公司上半年营收2亿元左右，利润1.4亿，仅是全年利润1.2%。这种一罚了之的监管，究竟作用几何？

我们不禁要问：一个覆盖面如此广泛、影响如此剧烈的事件，为什么有关部门的回应总是那么含糊其辞、讳莫如深？人命关天的事，怎能让猜测引领真相？事情发生后，百姓最关心的是问题疫苗有多少？都流向了哪里？我的孩子注射的是不是问题疫苗？如果是，有什么危害？需要如何补救？但面对这些焦灼的问题，有关部门一直没有第一时间正面回应，而是挤牙膏一样问一次吐一点，以致传言满天，越描越黑。这背后，是懒政怠政不作为？或是另有难言之隐？

我们不禁要问：食品药品安全，是基本目标，是最低标准，法律不可谓不繁，中央要求不可谓不严，可到底是怎么落实的呢？执法部门执行到位了吗？问题疫苗的出现，这到底是部门不作为、难作为，还是懒作为？是部门利益在抵挡和消减中央精神，还是企业财大气粗，法力无边？

问题既已发生，就必须要彻查，要回应，要追责。对违规违法者要坚决打击，还要挖出保护伞和渎职者，绝不能让一颗老鼠屎坏了一锅粥。

同时，我们也要清醒认识到，不宜因噎废食，伤及无辜。毕竟，经过改革开放四十年的发展，我们的各行各业、各种产品，当然也包括疫苗，从数量到质量再到服务已经有了长足的进步和提升。也正因此，我们有理由对这件事的后续充满期待，决不能因此而败坏了国产疫苗的名声。

我们期待，要用最严格的监管机制，确保任何产品质量做到“四个最严”。细细梳理整个事件过程，不能不承认，我们的监管机制还存在隐患漏洞。在无良企业仍难绝迹的当下，必须用重典、出重拳，真正起到震慑作用。同时要加强日常监管，提高违法成本，绝不能有一丝一毫松懈。

我们期待，政府部门要立即完善快速应急机制，敢于直面热点，及时回应百姓关切。在人人都是发布者的今天，事关百姓切身利益的大事，一旦出了问题，引起社会关注是必然的，想靠捂盖子瞒天过海根本没有任何可能，甚至适得其反。责任部门只有满足人们的知情权，及时回应关切，勇于承担责任，才能和百姓共同面对，共克难题。

我们期待，要用果敢有力的行动，恢复民众信心。动摇民众信心易，树立民众信心难。政府部门再也不能干那种为了GDP而听任企业瞒天过海的傻事了！必须牢固树立以人民为中心的发展思想，以对百姓对社会高度负责的态度，建立健全一种对食品药品安全等关乎百姓切身利益事件的无微不至、“无孔不入”的机制，让那些不良企业，不会、不能、不敢再干伤天害理的事情。

疫苗出了问题，令人痛心，更要反思。疫苗问题，必须彻查！

责任编辑：霍宇昂